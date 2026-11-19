SAN SEBASTIÁN, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha instado a no "perder el norte en Euskadi a fuerza de mirar al sur", y ha abogado por pensar "en lo que podemos hacer" desde la comunidad autónoma vasca para que este "país siga funcionando" y lo haga "venga lo que venga, y sin esperar a las decisiones que se tomen a cientos de kilómetros de aquí por aquellos que tienen sus propios intereses".

Además, ha reivindicado la figura del padre José María Arizmendiarrieta, ideólogo del movimiento cooperativo vasco y promotor de la Corporación Mondragon, cuando se cumple medio siglo de su fallecimiento, porque supo ver "el mundo desde Euskadi, y no Euskadi desde el mundo", y entendió que "las transformaciones reales surgen a partir de la interacción entre personas que se desenvuelven en espacios, territorios y tiempos concretos".

Imanol Pradales ha participado este jueves en Arrasate (Gipuzkoa) en el acto conmemorativo del 50 aniversario del fallecimiento de Arizmendiarrieta. A la cita también acudido el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, la consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, y la consejera vasca de Educación, Begoña Pedrosa.

El Lehendakari ha recordado que este markinarra se formó en el Seminario de Vitoria-Gasteiz, donde tuvo como profesor "al gran Joxe Migel Barandiaran", y fue redactor durante la Guerra del primer periódico en euskara 'Eguna', apoyado por el Gobierno Vasco del Lehendakari Agirre.

"Arizmendiarrieta, Barandiaran y Agirre, tres vascos ilustres, hijos de sus circunstancias y de su país", ha señalado, para añadir que "compartían fe, cultura comunitaria y unos firmes principios humanistas basados en la dignidad humana como bien superior".

Pradales ha destacado que "los tres encauzaron un sentir colectivo y un propósito común en tiempos muy difíciles, colocando a la persona en el centro de toda acción para transformar su pueblo", y ha añadido que "construyeron país, cada uno en su ámbito de acción: desde la empresa, las instituciones, y la ciencia social".

El Lehendakari ha subrayado que los tres fueron "gigantes intelectuales que conocían las tendencias globales mejor que nadie", y que "vieron el mundo desde Euskadi, y no Euskadi desde el mundo". "Entendieron que las transformaciones reales surgen a partir de la interacción entre personas que se desenvuelven en espacios, territorios y tiempos concretos", ha destacado, para añadir que "las soluciones a los desafíos globales se enraízan en el lugar concreto al que estamos ligados por pertenencia".

LA AGENDA VASCA

Además, ha reivindicado que "es mucho lo que podemos hacer sin pedir permiso a nadie, ni delegar toda la responsabilidad en lo público". Para Pradales, este mensaje "tiene una enorme fuerza en la actualidad, cuando los marcos con los que percibimos la realidad están siendo colonizados y cuando la agenda vasca corre el riesgo de ser desplazada por intereses de terceros ajenos a nuestras necesidades como pueblo".

En este contexto, ha señalado que "una cosa es mirar al mundo o al Estado, porque lo que allí sucede nos afecta y otra muy distinta perder el norte" pero ha llamado a tener "cuidado con perder el norte en Euskadi a fuerza de mirar al sur".

Así, ha apostado por pensar "en lo que podemos hacer, en Euskadi y desde Euskadi, para que nuestro País siga funcionando". "Venga lo que venga y sin esperar a las decisiones que se tomen a cientos de kilómetros de aquí por aquellos que tienen sus propios intereses", ha subrayado.

Para el Lehendakari, "el espíritu de Arizmendiarrieta es una llamada a la confianza, en nuestras posibilidades, y en nuestras capacidades". "A explorar todo el potencial transformador de la colaboración", ha añadido, para, a continuación, destacar que "su visión trasciende el movimiento cooperativo y abre el camino a un modelo de empresa humanista, basada en el compromiso compartido".

"Gracias a Arizmendiarrieta, su visión y trabajo infatigable, hoy el mundo mira al cooperativismo vasco", ha incidido, para instar a seguir "su ejemplo".

Por último, ha reconocido que "siempre existe una tensión entre el ideal y su realización" y que "no existen fórmulas mágicas", pero ha incidido en que "Arizmendiarrieta tenía claro que la libertad responsable es la fuerza social de cambio más poderosa". "Desde una comunidad de personas libres autogobernantes, y un nosotros comunitario y solidario, no solo en el ámbito económico", ha defendido.