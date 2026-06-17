Pradales pide a Sánchez que baje el IVA de alimentos y energía y que bonifique carburantes y calefacción

Archivo - El Lehendakari, Imanol Pradales, en un pleno - CARLOS GONZÁLEZ - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha remitido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un documento con 36 propuestas para proteger a las familias y a la actividad económica, entre las que se incluye la reducción del IVA de la carne y el pescado al tipo superreducido, lo que implica pasar del 10 al 4%; y recuperar la bajada del IVA de la electricidad y el gas natural. Además, se propone un ahorro de hasta 30 céntimos por litro en carburantes para todos los vehículos, y un bono de calefacción para personas jubiladas y vulnerables.

Pradales ha realizado este anuncio durante su intervención en el pleno monográfico que celebra este miércoles el Parlamento Vasco sobre medidas para garantizar el bienestar de los ciudadanos.

El lehendakari ha explicado que este pasado lunes remitió al presidente del Gobierno un documento con diversas propuestas para responder a los problemas económicos generados por la guerra en Irán. El escrito recoge 36 medidas "para proteger el bolsillo de las familias y favorecer la economía productiva, la industria y el primer sector", según ha indicado.

Entre ellas, se encuentran varias medidas para reducir el coste de la cesta de la compra, como la reducción del IVA de la carne y el pescado al tipo superreducido, lo que implica pasar del 10 al 4%; y recuperar la bajada del IVA de la electricidad y el gas natural. Además, se propone ofrecer "un ahorro de hasta 30 céntimos por litro en carburantes para todos los vehículos", o un bono de calefacción para las personas jubiladas y vulnerables de cara al invierno.

AYUDAS AL GASÓLEO

Por otra parte, el documento remitido a Sánchez plantea medidas de apoyo al transporte y la movilidad. En este apartado se pide una prórroga de la ayuda de 20 céntimos por litro al gasóleo profesional y 35 céntimos al gasóleo pesquero; un 'Plan Renove' con "neutralidad tecnológica" para sustituir vehículos antiguos por nuevos que consumen menos y generan menos emisiones; o ayudas para la modernización de flotas de camiones, furgonetas o autobuses, más eficientes, neutrales tecnológicamente y menos contaminantes.

En tercer lugar, se solicitan cambios "de carácter estructural y permanente" para el apoyo a la industria electrointensiva. De esa forma, Pradales ha pedido garantizar inversiones para ampliar la capacidad de la red eléctrica; la eliminación del impuesto del 7% a la generación eléctrica; y una rebaja del 80% en el coste de transporte y distribución eléctrica.

"ALIVIO"

A su vez, el documento incluye medidas de apoyo a 'baserritarras', agricultores, viticultores y 'arrantzales'. En este apartado, se propone la eliminación del importe mínimo de cien euros en la ayuda al gasto en fertilizantes; un aplazamiento extraordinario de seis meses en cuotas a la Seguridad Social; y la activación de la Reserva Agrícola de la PAC, dotada con al menos 450 millones de euros anuales.

El lehendakari, que ha manifestado que todas estas medidas supondrían "un alivio para las familias vascas y para la economía productiva", ha mostrado su deseo de que el decreto de medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán anunciado este miércoles por Sánchez incorpore estas propuestas.

(Habrá ampliación)