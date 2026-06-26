Pradales pide a Sánchez "determinación" para cumplir compromisos y avisa de que sin avances no habrá bilateral en agosto

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VITORIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El lehendakari, Imanol Pradales, ha reclamado a Pedro Sánchez que, a la hora de cumplir con los compromisos asumidos para completar el Estatuto de Gernika, muestre "la misma determinación" que ha evidenciado para continuar como presidente del Gobierno, y ha advertido de que si no hay avances en las negociaciones, no se celebrará la Comisión Bilateral entre los gobiernos central y vasco prevista para agosto.
Pradales ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta del PNV sobre el desarrollo del autogobierno.
El lehendakari ha recordado que en la reunión que mantuvo el pasado mes de marzo con el presidente del Gobierno se alcanzaron tres compromisos, dos de los cuales aún están pendientes de cumplirse. Estos compromisos --según ha recordado-- consisten en la convocatoria de la Junta de Seguridad para acordar medidas destinadas a combatir la reiteración delictiva o el uso de armas blancas, así como para la integración de la Ertzaintza en las redes de información europeas.
También está pendiente la celebración de la Comisión Mixta del Concierto Económico para permitir que las diputaciones forales cuenten con recursos adicionales para ayudar a personas dependientes.
Pradales ha advertido de que "es urgente cumplir con todos los compromisos de marzo y es obligado, también, avanzar en las negociaciones para poder encarar una nueva Comisión Bilateral antes de agosto, tal y como se acordó". "El tiempo apremia, debemos llegar con contenidos concretos porque si no, no habrá bilateral", ha advertido.
El lehendakari, en referencia a las competencias estatutarias que aún no han sido transferidas a Euskadi, ha recordado que el Estatuto de Gernika es un pacto político entre Euskadi y el Estado "que lleva 46 años sin cumplirse". "El pasado miércoles Pedro Sánchez mostró su total determinación para continuar como presidente; solo espero esa misma determinación para cumplir los pactos con Euskadi y para completar el Estatuto de Gernika", ha añadido.
AUTOGOBIERNO FUTURO
Pradales ha añadido que la culminación del Estatuto de Gernika permitirá cerrar una fase y "abrir la siguiente", que consistiría en "acordar el armazón del autogobierno futuro que nos debe garantizar nuevas capacidades políticas". En este sentido, ha señalado que el Parlamento Vasco "tendrá ocasión de trabajar también sobre esto en los próximos meses".
"Tenemos ante nosotros mucho que hacer, el momento pide ritmo y negociación de altura para cumplir lo acordado y para mantener la confianza", ha manifestado.
Ante esta situación, ha subrayado que el presidente del Gobierno "no se puede despistar", dado que "tiene compromisos concretos con el autogobierno vasco y con nuestro país". "El tiempo se está terminando y tenemos que llegar a la siguiente comisión bilateral con contenidos concretos; porque si no, no se harán reuniones", ha indicado.