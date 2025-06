Pradales pide a Sánchez "más contundencia y celeridad y más celeridad", y espera que la trama "no salpique" a Euskadi

Afirma que la legislatura está en punto "muerto", y que las próximas semanas serán "absolutamente decisivas para saber a dónde se encamina"

BILBAO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha insistido en que "es muy grave y muy preocupante" lo que está ocurriendo con la trama de corrupción que afecta al PSOE, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "más contundencia, más transparencia y más celeridadad", y ha mostrado su deseo de que esto "no salpique a Euskadi".

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, Pradales se ha referido a la situación generada tras conocerse el informe de la UCO de la Guardia Civil que involucra al ya ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, junto a su antecesor en el cargo y exministro, José Luis Ábalos, y el ex asesor de este último, Koldo García. El caso ya ha afectado también a Navarra, donde ha dimitido el vicesecretario general del PSN, Ramón Alzórriz.

A su juicio, se ha pasado "pantalla", la legislatura está en punto "muerto", y ha considerado que las próximas semanas antes del mes de agosto "van a ser absolutamente decisivas para saber hacia dónde se encamina" este mandato.

Tras apuntar que es Sánchez quien "tiene la prerrogativa de pulsar el botón de un potencial hipotético adelanto electoral", ha admitido que se está en "una situación de extrema debilidad del Gobierno español, y la responsabilidad le corresponde precisamente al presidente de gobierno, fundamentalmente".

El Lehendakari ha dicho que le gustaría que se recuperase la confianza perdida y ha considerado que eso "exige la toma de decisiones y conocer también hasta dónde llegan las ramificaciones que tienen". Por ello, espera "medidas muy contundentes".

Imanol Pradales ha dicho que "hoy al menos en Euskadi" no se sabe "hasta dónde puede llegar esta cuestión", y ha compartido con el líder del PNV, Aitor Esteban, en que se está "viendo solo el hilo del ovillo, que se está empezando a deshilachar y vamos a ver más cosas".

ENTRE PELÍCULA DE TERROR Y DE SUSPENSE

"Desde luego están siendo días muy preocupantes y esto tiene pinta de ser una especie de película de terror, por lo que estamos viendo su gravedad, y una película de suspense, porque cada día nos encontramos con una noticia distinta. Pero yo creo que es importante llegar hasta el fondo, conocer lo que hay realmente para que todos podamos tomar las decisiones más adecuadas y las decisiones más responsables", ha insistido.

Sobre las informaciones que apuntan a que puede haber grabaciones de Koldo García con socios del Gobierno y con el PP, ha manifestado que espera y desea que este caso no tenga consecuencias en Euskadi. "Me gustaría que no nos salpicara nada de todo lo que estamos viendo, pero no tengo ningún tipo de información que me haga prever que vayamos a tener algo que salpique a Euskadi. Espero y deseo que no. No hay ningún indicio, afortunadamente hasta hoy. Pero vamos a ver, porque insisto en que probablemente estamos viendo solo una parte de todo lo que pueda existir", ha aseverado.

(Habrá ampliación)