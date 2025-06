Pradales propondrá en la Conferencia de Presidentes concertar un 'Cupo Energético-Industrial' con el Estado

Se ofrece a asumir la financiación de parte de las inversiones necesarias en la red eléctrica vasca con una encomienda de gestión

El lehendakari, Imanol Pradales, propondrá en la Conferencia de Presidentes, que se celebrará este viernes en Barcelona, concertar un 'Cupo Energético-Industrial' con el Estado, y ha mostrado la disposición del Gobierno Vasco de asumir la financiación de parte de las inversiones necesarias en la red eléctrica vasca, a través de una encomienda de gestión, para adelantar los trabajos e inversiones y descontarlos a futuro a través de un mecanismo financiero pactado. "Se trata de seguir el espíritu del modelo acordado para otras infraestructuras estratégicas como el Tren de Alta Velocidad", ha explicado.

Pradales ha realizado este anuncio durante su intervención en el pleno monográfico que, a instancias de EH Bildu, celebra este miércoles el Parlamento Vasco sobre el enfoque de la política económica e industrial en el actual escenario económico.

El lehendakari ha explicado que en Euskadi hay "decenas de proyectos en marcha que demandan una mayor capacidad energética" y que "numerosas" iniciativas proyectadas para el futuro "exigen la garantía de poder acceder a la electricidad que necesitan".

"En pocas palabras, son proyectos de hoy y mañana que dependen de más capacidad eléctrica para ser una realidad", ha afirmado el lehendakari. En este sentido, ha recordado que el Gobierno Vasco, en colaboración con el tejido industrial y los operadores eléctricos, ha cuantificado esta necesidad en 6.000 megavatios de capacidad adicional.

Esto --ha indicado-- significa que Euskadi debe pasar de 12.000 MW instalados a 18.000 MW, lo que supone un incremento del 50%. Además, ha alertado de que esta situación "afecta hoy directamente a 117 empresas vascas de sectores como la forja y fundición, el metal, el vidrio o la automoción".

MÁS DE 75.000 EMPLEOS AFECTADOS

Imanol Pradales ha dicho que se trata de un problema que "impacta en el empleo de más de 75.000 personas, que podrían ver peligrar su futuro si no acometemos las inversiones de manera urgente".

El lehendakari, que ha puesto de manifiesto que "este es el estado de necesidad energética de la industria vasca para los próximos cinco años", ha advertido de que el Gobierno Vasco "no va a quedarse de brazos cruzados".

De esa forma, ha anunciado que en la Conferencia de Presidentes que se celebrará este viernes en Barcelona, presentará una propuesta concreta "que esperamos sea parte de la solución". En este sentido, ha explicado que en Euskadi el peso de la industria se encuentra en el entorno del 24%, "cifra muy superior a la media estatal", y es del 42,3% incluyendo los servicios conexos a la industria.

El lehendakari propondrá que se lleve a cabo "una discriminación positiva a la hora de realizar las inversiones en las redes de distribución y transporte eléctrico en las economías de base industrial como la vasca". Esto, según ha precisado, significa "ampliar las capacidades de la red en aquellos territorios que cuentan con proyectos industriales de descarbonización concretos y con necesidades urgentes definidas".

Además, pedirá elevar los límites a la inversión en redes eléctricas que se establecieron en 2014, a través de "un instrumento de excepcionalidad como el aprobado para paliar los efectos de la DANA en Valencia". Este instrumento se aplicaría "para aquellos lugares, como Euskadi, que necesitan activar urgentemente decenas de inversiones para la descarbonización industrial".

"NO PODEMOS ESPERAR"

A su vez, solicitará que se reduzcan los tiempos de planificación de las redes eléctricas, pasando de los cinco años actuales a dos, "tal como establece la normativa europea". "Nuestro tejido industrial necesita de nueva potencia y más capacidad eléctrica; no podemos esperar", ha advertido.

Imanol Pradales ha reconocido que aumentar el caudal energético depende de inversiones que corresponde realizar al Estado, y que esto requiere un importante "esfuerzo económico". Por ese motivo, se ha mostrado partidario de concertar un 'Cupo Energético-Industrial' con el Estado.

"Estamos dispuestos a asumir la financiación de parte de las inversiones necesarias en la red eléctrica vasca", ha indicado, para añadir que esto se puede llevar a cabo "a través de una encomienda de gestión", de forma que se pueda adelantar los trabajos e inversiones y "descontarlos a futuro a través de un mecanismo financiero pactado". "Se trata de seguir el espíritu del modelo acordado para otras infraestructuras estratégicas como el Tren de Alta Velocidad", ha explicado.

En materia de empleo, el lehendakari ha abogado por "lograr un mercado laboral más justo y con más derechos, con un empleo de calidad para todas y todos". "Nuestra obligación es contribuir a resolver los problemas a los que nos enfrentamos", ha indicado Pradales que ha apelado a "cuidar a la cantera vasca" con buenas condiciones.

En este sentido, ha anunciado que este próximo mes de julio, pondrán a disposición de los agentes sociales y económicos un Informe sobre el Salario Mínimo de Convenio en Euskadi "que servirá para avanzar en esta cuestión".

Además, ha resaltado que continúan trabajando en el ámbito de la Mesa de Diálogo Social para propiciar un acuerdo en "dos materias en las que no vale mirar para otro lado": el aumento de las Incapacidades Temporales y la Salud Laboral.

No obstante, ha advertido de que "todo ello exige superar posiciones maximalistas, la unilateralidad o el recurso de la huelga por la huelga", ya que "la confrontación no puede ser nunca un fin en sí mismo".

"DEJAR DE LADO LÍNEAS ROJAS"

"La bronca no logra acuerdos. Sí lo hace el diálogo constructivo y la búsqueda del espacio común, dejando de lado trincheras y líneas rojas. No debemos olvidar que el consenso no es aceptar lo que una de las partes exige. No es conmigo o contra mí", ha añadido.

Pradales ha puesto en valor "el marco autónomo vasco de relaciones laborales". "Los convenios autonómicos prevalecen y, por eso, interpelo a los agentes sociales a que planteen en este marco todas estas cuestiones", ha indicado.

Según ha subrayado, "el Gobierno Vasco está dispuesto a acompañar y favorecer el diálogo y el acuerdo en este marco propio", ya que "solo así podremos construir el modelo sociolaboral que encaje en el modelo social y económico que queremos para la Euskadi de mañana, y también para la juventud".

EMANCIPACIÓN Y VIVIENDA

En su intervención, también ha destacado que una de las principales preocupaciones de la ciudadanía es "el reto de la emancipación y la prioridad de la vivienda" y ha insistido en que el Gobierno Vasco va a poner en marcha una política de vivienda "integral que incorpore tanto la gestión de la oferta como la demanda".

Además, ha recordado que este pasado martes, los grupos que sustentan al Gobierno --PNV y PSE-- registraron en la Cámara vasca una proposición de Ley de Medidas Urgentes que supondrá la modificación de cinco Leyes.

Según ha señalado, esta proposición de Ley tiene un triple objetivo: más oferta de vivienda, menos burocracia, y creación de una reserva de suelo. "Se establecen medidas para construir más vivienda y más rápido, ampliando la oferta de vivienda libre o de régimen de alquiler protegido, para dar respuesta a diferentes realidades sociales", ha resumido.

También ha indicado que de forma adicional, van a proponer otra serie de "medidas relevantes" como la reserva del 50% de las viviendas en alquiler protegido para las y los jóvenes o el impulso de un nuevo instrumento público-privado para movilizar vivienda, el Fondo Social de Vivienda que están diseñando "en estos momentos". "Vamos a involucrar al Instituto Vasco de Finanzas, gestionar la participación del Banco Europeo de Inversiones o el ICO, y otro tipo de entidades privadas", ha añadido.