Pradales rechaza las "imposiciones" y avisa de que el "respeto" entre países es "clave" para la paz y el progreso

VITORIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha subrayado la necesidad de que las relaciones internacionales se desarrollen desde "el respeto mutuo" y "sin imposiciones de nadie", dado que "la clave para garantizar la paz, el progreso y el bienestar en el mundo es una relación libre, justa y equilibrada entre naciones y territorios".

Pradales, que este lunes ha firmado un memorando de entendimiento en Vitoria-Gasteiz con el gobernador de Fukushima, ha explicado que la alianza suscrita entre Euskadi y esta región japonesa representa "la unión de dos pueblos que creen en el trabajo bien hecho, la apertura al mundo y la libre colaboración como base para la paz, la seguridad, el progreso y el bienestar".

El lehendakari, que no se ha referido de forma explícita a las advertencias del Gobierno de EEUU sobre la posibilidad de extender las intervenciones militares que ya ha realizado en Venezuela a otras regiones o países --entre ellos Irán o Groenlandia--, ha subrayado que las relaciones internacionales han de estar basadas en "el respeto mutuo", y que se han de desarrollar "sin imposiciones de nadie y protegiendo aquello que nos hace libres".

"La clave para garantizar la paz, el progreso y el bienestar en el mundo es una relación libre, justa y equilibrada entre naciones y territorios", ha añadido.

VALORES COMPARTIDOS

El lehendakari, que ha defendido la colaboración entre países "en el ámbito de la empresa, la investigación, la cultura y el conocimiento", ha destacado que estas relaciones deben ejercerse "sin obstáculos ni imposiciones; ni políticos ni militares ni económicos".

De esa forma, se ha comprometido a seguir estableciendo y a reforzar alianzas "con quienes compartimos valores democráticos", con el fin de "acelerar el impulso para construir la Euskadi Global".

