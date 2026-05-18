Pradales reivindica el autogobierno vasco con "nuevas capacidades" que permitan "el desarrollo nacional pleno"

El Lehenedakari, Imanol Pradales, en el acto conmemorativo del 500 aniversario del Fuero de Bizkaia, en la Casa de Juntas de Gernika - EUROPA PRESS

BILBAO 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha reivindicado este lunes el autogobierno vasco con "nuevas capacidades" para poder encarar nuevos retos, como el de la migración, y que permitan "el desarrollo nacional pleno", durante el acto celebrado en la Casa de Juntas de Gernika para conmemorar el V centenario del Fuero Nuevo de Bizkaia.

En él, Pradales ha estado acompañado de la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe.

El Lehendakari ha destacado que este año Bizkaia y Euskadi viven una doble conmemoración "agridulce", con el cumplimiento de 500 años del Fuero Nuevo de Bizkaia, y 150 de la supresión de los fueros en de territorio vizcaíno, de Gipuzkoa y Álava.

"El pactismo y las libertades ya existían en la Casa Vasca antes del 'Bill of Rights' inglés de 1689 o de la Declaración francesa de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789. Los vizcaínos y los vascos, en general, consideraron su inserción en Castilla como una forma de unión personal (de vinculación a la persona del rey), y no por sumisión o confusión de sus instituciones con las comunes del reino", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que en el "sistema foral de autogobierno hay asambleas representativas y un órgano ejecutivo que proveen de un amplio abanico de libertades públicas: comerciar sin la restricción de aduanas, organizar la defensa, disfrutar de soberanía fiscal y de un sistema judicial de inusitadas garantías procesales".

También ha subrayado que en 1867, el derecho civil vasco fue premiado por la Exposición Universal de París, que en su resolución argumentó que 'este país tiene las mejores instituciones del pasado con las cualidades más sobresalientes del espíritu moderno'.

Por su parte, ha señalado que el sociólogo Max Weber destacó "el espíritu igualitario y democrático" de la "estructura social, usos e instituciones" de los vascos.

PACTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

"Así nos veían. Hoy reafirmamos las raíces y la singularidad histórica de nuestro autogobierno, nuestra condición de sujeto político, reflejada en este Fuero", ha precisado, para destacar que este establecía que "el poder político es fruto del acuerdo entre la comunidad organizada, reunida en Junta y el rey", y que nacía "de un juramento recíproco y de un pacto de obligado cumplimiento".

También ha subrayado que el Fuero indicaba que, "a través del Pase Foral, se establece un mecanismo de control del poder señorial que invalida cualquier resolución que vaya contra el Fuero de Bizkaia", y se recogía "un extenso abanico de libertades concretas, y no abstractas", y los impuestos debían acordarse, "invirtiéndose el grueso de la recaudación en el Territorio".

"Nos suena, ¿verdad?. ¿Acaso no nos remite, punto por punto, al modelo que, con otras palabras, defendemos para actualizar y ensanchar el autogobierno vasco medio milenio después? Espíritu de pacto, bilateralidad efectiva, sistema de garantías, y autogobierno político, económico y fiscal", ha reclamado.

El Lehendakari ha manifestado que "la pérdida de los Fueros y de las libertades no obedeció a su obsolescencia, o a la falta de voluntad de las y los vascos, favorables a mantener un sistema de relación pactada con el Estado".

"Fueron eliminados en nombre de la sacrosanta unidad del Estado-nación español y por la fuerza, siguiendo la memorable declaración de Cánovas del Castillo: 'cuando la fuerza causa estado, la fuerza es el Derecho', y así fue, con un ejército de 40.000 hombres acantonados en Euskadi, y bajo un régimen de excepción que duró tres años", ha añadido.

Según ha precisado, esta "derogación unilateral también alumbró unos derechos históricos imprescriptibles, que implican una capacidad constituyente, cuyo reconocimiento y actualización" se sigue defendiendo y reivindicando por los vascos.

"Lo que somos, lo que tenemos, se lo debemos a quienes nos precedieron. Es el fruto de toda una cultura y tradición política que, ante las dificultades y la incertidumbre, ha marcado el rumbo del pueblo vasco y que seguimos defendiendo", ha remarcado.

LA ACTUALIZACIÓN DEL AUTOGOBIERNO

Por ello, ha asegurado que la actualización del autogobierno de Euskadi "debe seguir la máxima que guió a nuestros antecesores". "Decidieron porque eran, y eran porque decidían. No lo olvidemos. Nos va mucho en ello porque nuestro futuro como pueblo requiere fortalecer los pilares que nos han permitido levantar un país democrático, justo y avanzado", ha advertido.

Imanol Pradales ha pedido "nuevas capacidades políticas para encarar nuevos desafíos como la migración", la participación de Euskadi y su proyección en Europa, y su "desarrollo nacional pleno".

Para concluir, ha recordado una cita de un joven Miguel de Unamuno que dijo: 'Nos quitaron las viejas leyes, que eran nuestra vida, pero conservemos nuestra alma vasca y de ahí vendrán de nuevo los Fueros, cuando alumbre el sol de la justicia, en el día de la primavera eterna'.

El Lehendakari ha asegurado que esa la Euskadi que se quiere "seguir construyendo", un pueblo, una comunidad, que reciba "nuevos frutos de las sólidas raíces de la soberanía".

(Habrá ampliación)