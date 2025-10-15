Pradales reivindica una Euskadi que siga "profundizando en los valores democráticos" y "combatiendo el autoritarismo"

Las Juntas de Gipuzkoa conmemoran los mil años de 'Ipuskua' con un Pleno extraordinario en Altzo

El lehendakari, Imanol Pradales, ha abogado, en el Pleno extraordinario de Juntas Generales de Gipuzkoa para conmemorar que se cumplen mil años del primer manuscrito conocido en el que aparece la palabra 'Ipuskua', origen de Gipuzkoa, por "seguir construyendo" una Euskadi que siga "profundizando en los valores democráticos, combatiendo el Autoritarismo, dando el salto que necesita el euskara, tejiendo una industria y una economía sólidas y sostenibles y desarrollando nuevas capacidades políticas para afrontar los nuevos tiempos".

La sesión plenaria, celebrada en la Iglesia de San Salvador de Olazabal de la localidad guipuzcoana de Altzo, ha contado con la participación también del alcalde del municipio, Xabier Olano, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, el presidente de las Juntas Generales guipuzcoanas, Xabier Ezeizabarrena, la del Parlamento vasco, Bakartxo Tejeria, la presidenta de la Cámara foral alavesa, Irma Basterra, la de las Juntas de Bizkaia, Ana Otadui, el alcalde donostiarra, Eneko Goia, el presidente del Parlamento navarro, Unai Hualde, y el de Pamplona, Joseba Asiron.

En total se han dado cita en la sesión más de un centenar de cargos públicos, entre los que se encontraban los portavoces junteros Maddalen Iriarte de EH Bildu, Euge Arrizabalaga de PNV, Alberto Albistegi de PSE-PSOE, Mikel Lezama de PP y Miren Etxebeste de Elkarrekin Podemos, así como los integrantes del Gobierno foral y 51 alcaldes de Gipuzkoa.

Olano ha recibido poco antes de las diez de la mañana a Ezeizabarrena, y a los miembros de la Mesa de las Juntas Generales de Gipuzkoa y, posteriormente, ha entregado el bastón de mando a Pradales.

Tras el aurresku de honor y antes de iniciarse el Pleno Extraordinario, el lehendakari, el presidente del Parlamento foral guipuzcoano, la diputada general de Gipuzkoa y el alcalde de Altzo han descendido a la antigua iglesia románica de San Salvador, que se encuentra bajo el actual templo del siglo XVI, para firmar en el Libro de Honor de la Cámara foral.

En su discurso Pradales ha señalado que "nuestra historia, como la de cualquier otra nación, arroja luces y sombras", pero entre las primeras, "no nos faltan motivos de orgullo". "Lo que somos, lo que tenemos, se lo debemos a quienes nos precedieron", ha destacado, para incidir en que es "el fruto de toda una cultura y tradición política que, ante las dificultades y la incertidumbre, ha marcado el rumbo de nuestro pueblo".

El lehendakari ha afirmado que "hace diez siglos no hablaban de democracia, ni de derechos humanos en términos modernos, pero hicieron avances decisivos para proteger la igualdad y la dignidad de las personas".

"No hablaban de tecnofeudalismo, ni autoritarismos, pero se opusieron a los 'jauntxos', a sus guerras, y a los abusos de poder; no hablaban de políticas lingüísticas, pero supieron conservar nuestra lengua contra la propia lógica de la Historia; no hablaban de competitividad o I+D+i, pero desarrollaron una industria naval puntera, de referencia global; no se había inventado el término globalización, pero fueron los primeros en dar la vuelta al planeta", ha subrayado.

A ello ha añadido que tampoco "utilizaban la palabra sostenibilidad, pero aprobaron leyes y ordenanzas que protegían el medio ambiente y aseguraban un uso equilibrado de los escasos recursos naturales del País", ni se referían "a la autonomía, al autogobierno o a la descentralización del poder, pero protegieron e hicieron valer sus leyes, normas y costumbres ante reyes y monarcas".

Pradales ha afirmado que "todo esto lo hicieron, tal y como simbolizamos hoy, reuniéndose, hablando y anteponiendo lo que les unía". "Decidieron porque eran, y eran porque decidían", ha sostenido. "Un pueblo. Una comunidad", ha enfatizado.

Por su parte, Ezeizabarrena ha señalado que esta efeméride es "una buena oportunidad" para reflexionar sobre "la identidad vasca y el modelo democrático vasco". A su juicio, la "mejor manera de construir el futuro" en esta época de inteligencia artificial, es "actualizar las señas de identidad vascas".

Así, ha defendido que "asegurar" y "revitalizar" el euskara es "un deber político prioritario". También se ha referido al "igualitarismo" del modelo democrático vasco, "basado en la dignidad humana". "Los vascos optaron por la igualdad de todas las personas, no igualándolas hacia abajo, sino hacia arriba", ha afirmado.

Para Ezeizabarrena es necesario un "salto adelante con los valores identitarios", pero "sin violencia". "La identidad no es enemiga de la pluralidad fruto de la globalización, más bien al contrario", pero "encuentra oponentes en quienes se afanan por uniformizar, al tiempo que afirman su propia identidad", ha advertido.

El presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa ha sostenido que, "en un momento en el que llegan personas procedentes de diferentes lugares del mundo, necesitamos una identidad que nos una" y "los valores propios de la identidad vasca pueden contribuir a ello". "Podemos dar un salto apoyados en estos valores, y quedar en pie para seguir avanzando", ha reivindicando haciendo referencia al pensamiento de Jose Migel Barandiaran.

Sin embargo, ha alertado de que "no todo vale" en cuestión de identidad y para mantener la democracia, porque "cuando hoy se impone la ley de la fuerza violenta con la guerra de agresión del Gobierno de Rusia en Ucrania y con el genocidio palestino por el Gobierno de Israel en Gaza, se traslada un mensaje perverso", puesto que "la violencia nunca es un buen camino, sino una vía sin salida". "La violencia es un elemento que hay que desterrar, lo sabemos bien", ha incidido.

Asimismo, ha subrayado que "si existimos como pueblo es gracias a nuestro profundo deseo de serlo" y porque "hemos contado con importantes instrumentos políticos que han garantizado nuestra libertad y nuestras decisiones como pueblo", como son "los fueros, no otorgados, sino derecho". En este sentido, se ha referido a los "derechos históricos, anteriores al constitucionalismo, fuente de la democracia vasca que cuentan con la virtualidad de poder actualizarse en el marco de la Unión Europea".

Por último, ha puesto en valor "el vínculo existente entre el proceso de institucionalización y la defensa del pueblo y su voluntad de decidir sobre sí mismo", que es, a su juicio, un "instrumento de gran valor" para combatir los populismos, que son "enemigo acérrimo" de las instituciones democráticas.

Así ha abogado por hacerles frente "ensanchando la libertad del pueblo y las instituciones de las que nos hemos dotado". Por su parte, Mendoza ha sostenido que estos mil años de 'Ipuskua' están permitiendo "conocer mejor nuestras raíces" y ha defendido que son necesarios "lugares de encuentro, momentos como este para ensalzar los valores que compartimos, nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestras instituciones".

El alcalde de Altzo ha recordado que "corresponde a los servidores públicos dar la palabra al pueblo" y ha agradecido a quienes representan "de manera transparente la diversidad de Gipuzkoa". Al término de la sesión plenaria se ha entregado a los asistentes un facsímil conmemorativo de la copia del legado del año 1.025 en el que está escrito el nombre 'Ipuskua'.