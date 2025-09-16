Pradales y San José trasladan a AVT que los terceros grados a presos pueden ser revocados si no cumplen las condiciones

El Lehendakari, Imanol Pradales, y la consejera de Justicia, María Jesús San José, se reúnen con representantes de la AVT - GAIZKA UCEDA-IREKIA

La Asociación les transmite que las víctimas perciben estas concesiones "como indultos" y resultan "demoledoras" para ellas

VITORIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la AVT han trasladado al Lehendakari, Imanol Pradales, y a la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, que las víctimas de ETA perciben los terceros grados a presos autorizados por el Gobierno Vasco como "indultos", lo que les resulta "demoledor". Por su parte, Pradales y San José les han explicado los criterios que se siguen para estas concesiones y les han informado de que pueden ser revocadas si los reclusos no cumplen las condiciones establecidas.

El Lehendakari, acompañado por la consejera, ha recibido este martes en Vitoria-Gasteiz a la presidenta de la AVT (Asociación Víctimas del Terrorismo), Maite Araluce, y su equipo, compuesto por el consejero de la Asociación, Miguel Folguera, y la abogada Carmen Ladrón de Guevara.

Según ha explicado en un comunicado la AVT, en la reunión, que se ha celebrado en un clima de "buen entendimiento por ambas partes", ha trasladado a los mandatarios vascos las "principales inquietudes de las víctimas del terrorismo".

En primer lugar, les ha transmitido "la honda sensación de revictimización que están experimentando las víctimas con la concesión de terceros grados a presos de ETA, siendo percibidos por el colectivo como una suerte de indultos disfrazados de terceros grados".

"Hemos puesto el foco precisamente en los últimos terceros grados, que se han concedido a presos que no han cumplido ni la mitad de la condena, y hemos explicado que, si un tercer grado ya es complicado de explicar a una víctima, estos casos resultan demoledores para ellas", ha indicado.

La asociación ha señalado que Imanol Pradales y María Jesús San José les han escuchado "atentamente", les han explicado los criterios que se siguen para realizar estas concesiones, y han subrayado que, "si los presos no siguen las condiciones fijadas, siempre pueden ser revocados" los terceros grados.

La AVT ha apuntado que también se ha tratado el tema de "las cartas de supuesto perdón" de los presos de ETA, y han hablado de "establecer algún tipo de cauce para que las víctimas que así lo quieran, puedan acceder a ellas".

ACTOS DE ENALTECIMIENTO

Otro de los asuntos que han abordado ha sido, tal como ha explicado este colectivo de víctimas, los actos de "enaltecimiento del terrorismo" que han sido "la tónica predominante" en las fiestas de verano de la Comunidad Autónoma Vasca.

"Les hemos transmitido que el Parlamento Vasco cuenta desde mayo con una propuesta legislativa para sancionar estos actos", ha apuntado, para indicar que han entregado al Lehendakari y a la consejera el informe de la AVT sobre "el impacto psicológico en las víctimas que producen los actos de recibimiento y homenaje" a presos de ETA.

Además, les han advertido de que no solo "hay que tener en cuenta solo este dolor" en los damnificados, sino también "el peligroso mensaje de justificación de la violencia que se lanza a la juventud".

Por último, han consensuado "seguir trabajando en los proyectos de colaboración" que tienen en marcha para mejorar la situación de las víctimas del terrorismo en Euskadi, y se han comprometido a "mantener esta fluida comunicación en el futuro por el bien" de estas.