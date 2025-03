Pradales, satisfecho con que la quita de deuda no perjudique a Euskadi pero dice que todavía no hay un "acuerdo cerrado"

Afirma que era injusto y "una línea roja" para su Gobierno, que también seguirá trabajando en lograr un posible endeudamiento adicional

NUEVA YORK, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha calificado de "positivo" que el Gobierno central haya confirmado que Euskadi no se verá perjudicada por la condonación de la deuda a las comunidades de régimen común, porque "no es justo" y "una línea roja" para el Gobierno Vasco, pero ha precisado que todavía no hay "un acuerdo cerrado".

Pradales, de visita oficial en EEUU, se ha referido, esta manera, a las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha asegurado este martes en el Congreso que Euskadi y Navarra no se verán perjudicadas por la condonación de deuda que el Gobierno quiere aplicar a las comunidades autónomas de régimen común.

Ha celebrado estas manifestaciones y ha reconocido que le ha alegrado oir "hablar en esos términos" a la ministra de Hacienda, "lo cual no significa que haya un acuerdo cerrado". Asimismo, ha afirmado que están trabajando en este tema y vienen hablando con el Ministerio de Hacienda desde hace semanas de esta cuestión, que, según ha reconocido, les "preocupa".

En este sentido, ha manifestado que "no es justo" que Euskadi tenga que asumir "los efectos de una potencial condonación de la deuda", cuando en el País Vasco se han "hecho los deberes" y eso es "una línea roja para el Gobierno vasco".

"Por lo tanto, de esto venimos hablando hace tiempo y me ha alegrado escuchar hoy lo que ha dicho la vicepresidenta Montero, pero todavía no hemos cerrado el acuerdo porque esto se tiene que sustanciar en el marco de una Comisión mixta del Concierto, que es el ámbito bilateral en el que el Gobierno de España y el Gobierno de Euskadi tenemos que cerrar estas cuestiones", ha remarcado.

MARGEN DE ENDEUDAMIENTO

Tras insistir en que es "positivo" que Montero se haya pronunciado en ese sentido en el Congreso, ha recordado que también es "muy importante" para Euskadi contar con un "margen de endeudamiento adicional para que el día que sea necesario y si los retos a los que hay que enfrentar en los próximos meses o años así lo requieren, se pueda acceder a esa deuda de carácter extraordinario".

Todo ello, según ha añadido, con el objetivo de poder seguir prestando los "mejores" servicios públicos en Euskadi y atender "al bienestar de las personas de nuestro país". "Esto es importante para nosotros, pero todo esto se tiene que sustanciar en una próxima Comisión mixta del Concierto", ha subrayado.

También ha precisado que estaba pendiente de celebrar una Comisión mixta del Concierto próximamente, porque hay otros temas sobre la mesa que tienen que ver con la dependencia y su financiación, y ha apuntado que, aprovechando esa cita, se incorporarán también estos dos puntos. "Espero que esto se pueda producir el próximo mes de abril y estamos trabajando para ello", ha concluido.