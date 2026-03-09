Pradales tomará posesión este martes de la presidencia rotatoria de la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite, y el lehendakari, Imanol Pradales - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

VITORIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, tomará este próximo martes posesión de la presidencia rotatoria de la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra, una agrupación europea de cooperación territorial cuya finalidad es promover el desarrollo económico, social y cultural de estos territorios.

La ceremonia de transmisión de la presidencia de esta entidad, que hasta ahora ejercía la presidenta de Navarra, María Chivite, se celebrará en Vitoria-Gasteiz, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

La jornada comenzará a las 11.10 horas, con la celebración de la Asamblea de la Eurorregión Nueva Aquitania- Euskadi-Navarra, en la que se procederá al acto de transmisión de la 'makila' --bastón de mando-- de la presidencia.

El evento, que se celebrará en el Palacio de Ajuria Enea, contará con la presencia del consejero Regional para la Eurorregión, Cooperación Transfronteriza, Puertos y Aeropuertos, Mathieu Bergé; y de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite.

Tras la celebración de la Asamblea, se celebrará una comparecencia pública conjunta del lehendakari, el consejero Regional para la Eurorregión, Cooperación Transfronteriza, Puertos y Aeropuertos, y la presidenta del Gobierno de Navarra.

El acto de transmisión de la 'makila' está programado para las 14.00 horas. Tras la recepción del bastón de mando, el lehendakari tendrá una intervención como nuevo presidente de la Eurorregión.