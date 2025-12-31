Pradales ve 2026 decisivo para el autogobierno y exige a Sánchez cumplir ya los acuerdos porque "la paciencia se agota"

1039605.1.260.149.20251231140155 El Lehendakari, Imanol Pradales, ofrece su Mensaje de Fin de Año - IREKIA

BILBAO, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ve 2026 decisivo para el autogobierno de Euskadi y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla ya sus compromisos, que no se limitan solo a "más o menos competencias", para que se llegue "en buenas condiciones a la reválida bilateral" en este mes de enero, en el que se analizará el nivel de cumplimiento de sus acuerdos. "La paciencia se agota", ha asegurado.

Pradales, en su mensaje de fin de 2025 desde el donostiarra Palacio de Miramar, ha realizado un llamamiento especial a las comunidades de migrantes para que contribuyan a "fortalecer los cimientos de la casa vasca" como "espacio común de compromisos y obligaciones".

El jefe del Ejecutivo vasco afronta 2026 "con espíritu constructivo", porque será un año "decisivo para seguir mejorando nuestra casa, la casa vasca", para seguir impulsando proyectos industriales y tecnológicos que generen más empleo y de mayor de calidad, dar respuesta a prioridades como la vivienda o la seguridad, seguir avanzando "en la salud y en el bienestar integral de todas las personas", y para continuar "creciendo en el mundo".

También será, en su opinión, "un año decisivo" para mejorar el autogobierno vasco, aunque cree que "el escenario actual es preocupante". "Los compromisos firmados con el Gobierno español siguen sin cumplirse, y no observamos el avance y la determinación que la situación exige para llegar en buenas condiciones a la reválida bilateral", ha señalado.

El Lehendakari ha constatado que "ha pasado ya demasiado tiempo". "Nuestra obligación es cumplir el mandato del pueblo vasco. Vamos tarde y la paciencia se agota", ha advertido, para apuntar que "no se trata únicamente de más o menos competencias".

"Reducirlo todo a esa cuestión sería un planteamiento falso y simplista. Queremos cuidar y gobernar nuestra propia casa. Necesitamos todas las herramientas para que otros no decidan por nosotras y nosotros", ha destacado.

Imanol Pradales se ha dirigido a quienes les han confiado "la responsabilidad de dirigir este país" para asegurarles que solo les mueve un objetivo: "que nos tengáis y sintáis cerca, en nuestras calles, pueblos y ciudades, que las decisiones que afectan a Euskadi se tomen en Euskadi, porque solo así podréis censurarnos si traicionamos vuestra confianza", ha indicado.

Tras considerar que "la libertad para decidir y la responsabilidad de las decisiones tomadas son dos caras de la misma moneda", ha subrayado que mira al futuro "con esperanza", y ha recordado la canción que dice: "Askatasunak badauka herri honetan ereserki bat (La libertad tiene un himno en este país)".

Pradales ha recordado que el 7 de octubre del próximo año se celebrará el 90 aniversario del primer Gobierno Vasco del Lehendakari Agirre, "un ejemplo de colaboración entre distintas sensibilidades políticas en defensa de aquello que nos une: democracia, autogobierno y las libertades vascas; un ejemplo de compromiso con Euskadi que nos recuerda que nada está garantizado, que los vientos de la historia pueden volver a soplar en contra".

"Sin alarmismos, con constancia y determinación, debemos seguir preparando nuestro futuro, dando lo mejor de nosotras y nosotros mismos. Confío en que sepamos acertar. Tengo plena confianza en nuestro pueblo", ha enfatizado.

EUSKERA

El Lehendakari ha querido hacer "un punto y aparte" en su discurso para el euskera. "Todas y todos los vascos tenemos derecho a conocer y poder expresarnos libremente en cualquiera de las dos lenguas oficiales. También y, sobre todo, en la que nos es propia", ha indicado.

El jefe Ejecutivo vasco ha alertado de que "hay quienes tratan de dificultar este objetivo y buscan desandar lo ya andado". "Nada ni nadie podrá impedir que la ciudadanía de Euskadi continúe impulsando nuestra lengua, porque anida en lo más profundo de nuestros corazones. Y vamos a dar un nuevo salto hacia la normalización y revitalización del euskera", se ha comprometido.

Imanol Pradales ha manifestado que se ha cumplido ya un cuarto del siglo XXI, y hoy los vascos despiden 2025, año en el que "ha crecido la inestabilidad global", con la guerra de Ucrania, el genocidio en Gaza, los aranceles, y el "auge de los populismos y autoritarismos".

Además, ha lamentado que Europa "no acaba de enderezar su rumbo", y a ambos lados de los Pirineos, en Francia y España, "aumenta la incertidumbre política, la crispación, la polarización y se complica la gobernabilidad".

Por ello, cree que 2025 "deja un contexto preocupante, sí, pero también momentos para la alegría y para creer en el futuro de Euskadi", para citar el Pacto de Salud, las Medidas urgentes para la Vivienda, la puesta en marcha del ordenador cuántico en Euskadi, la "vuelta de Talgo a casa", los "nuevos lazos entre todos los territorios vascos", la oficialidad de la selección vasca de pelota o la botadura de la Nao San Juan en Pasaia.

Ha querido recordar, asimismo, al Lehendakari Carlos Garaikoetxea y su Gobierno, que protagonizó en 1982 el primer discurso de 'Gabon' por Euskal Telebista, cuando "se dirigió a una Euskadi en reconstrucción y destacó una palabra por encima del resto: itxaropena, esperanza".

"Hoy la hago mía también. Muchas personas lo estáis pasando mal, personas que os sentís solas, tristes o estáis enfrentando una enfermedad, personas que despedís a vuestros seres queridos, o habéis sufrido la inaceptable violencia machista. A todos vosotros, este primer mensaje de esperanza", ha añadido.

MENSAJE A LOS MIGRANTES

El segundo mensaje lo ha dirigido a todas las personas que han llegado a Euskadi "en busca de un futuro mejor". "A principios de este siglo erais 30.000, hoy sois más de 300.000. Llegáis a un país con cultura, lengua e identidad propia, a un país que ha construido su bienestar a base de mucho esfuerzo, trabajo y colaboración, a un país democrático que ofrece libertad y seguridad; a un país que sabe acoger y cuidar a quienes vienen de fuera, a quienes quieren formar parte de él", ha remarcado.

Pradales ha recordado el mensaje de 'Gabon' de 1957 del Lehendakari Agirre, en el que afirmó que "nadie mejor que el que vive lejos de su hogar para comprender lo que significa el buen o mal trato en país extranjero", y transmitió al "emigrante que viene a vivir" a Euskadi "haciendo suya nuestra tierra y hasta nuestra causa de libertad, debe rodearle el respeto y el afecto".

"Comparto este ideario humanista, la dignidad de toda persona es el bien superior y, para lograrlo, la cohesión social y la integración son cuestiones irrenunciables. Hablamos de un camino complejo: de compromiso y exigencia, un camino de doble sentido: de derechos y obligaciones", ha reiterado.

Para Pradales, "la libertad de uno comienza por defender la libertad del de enfrente". "La responsabilidad hacia el otro y también hacia la propia comunidad. Somos lo que nos une, y lo que nos une debe ser mucho más que el espacio físico que compartimos como pueblo. Debe ser una identidad basada en valores como el respeto, la igualdad y la convivencia, una vida en comunidad asentada sobre nuestra cultura y bienestar colectivo. Habéis puesto un pie en Euskadi. Os animo a que pongáis los dos", ha apelado.

Según ha resaltado, Euskadi "es de todas esas personas" que respetan y contribuyen "a fortalecer los cimientos de la casa vasca". "Vengáis de donde vengáis, pero no podemos hacerlo solos, es necesario que todas y todos nos impliquemos con determinación. Por eso, hoy hago un llamamiento a las comunidades de personas migrantes, especialmente a quienes las lideráis, para que impulséis activamente este compromiso colectivo, este espacio común de derechos y obligaciones", ha instado.