Pradales ve posible el acuerdo en Educación y pide una reflexión sobre las consecuencias de las huelgas para el alumnado

EH Bildu pide al lehendakari "un liderazgo político" para "desbloquear el conflicto laboral" en el sistema educativo

VITORIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha defendido que el acuerdo con los sindicatos de Educación "es posible" ya que este viernes se van a volver a reunir, y ha pedido "responsabilidad, voluntad negociadora, sin líneas rojas, poniendo en el centro de la negociación la mejora de la escuela pública vasca y no otros objetivos", así como "una reflexión sobre las consecuencias de las huelgas para el alumnado vasco". "Hasta las ocho de la mañana del lunes es posible el acuerdo. Mejor lograrlo hoy que mañana, pero no va a ser por no intentarlo hasta el último momento", ha insistido.

En el pleno de control al Gobierno que está celebrando la Cámara vasca, el parlamentario de EH Bildu Pello Otxandiano ha preguntado al Lehendakari sobre la situación que vive la educación vasca, ya que "no se puede negar que el sistema está muy tensionado", en referencia a las últimas convocatorias de huelga.

Para EH Bildu, "las medidas ante la segregación, la reorganización del mapa educativo y la enseñanza del euskera requiere un proceso muy complejo, que necesita acuerdos básicos" y ha señalado estos "consensos básicos están contemplados en el pacto educativo".

"Ante el conflicto laboral que tenemos, necesitamos desbloquearlo para lograr en el futuro otras formas de gestionar. Ha pasado un año y creemos que ya es necesario hacer una reflexión y pasar a otra pantalla y ejercer un liderazgo político", ha reclamado.

En su respuesta, el Lehendakari ha defendido que la situación del sistema vasco de Educación "merece una buena valoración como lo reconocen los ciudadanos y ciudadanas". "Es verdad que tenemos retos profundos y complejos por delante y es fundamental afrontarlos. Nuestro objetivo es claro: mejorar los resultados de la Educación; eso es lo que nos pide la sociedad y eso es lo que nos exigimos a nosotros mismos día a día", ha indicado.

Respecto a los retos, ha citado la mejora los resultados, superar la segregación, formación del profesorado, contar con más recursos en las clases, adaptarse a las nuevas tecnologías, reducir los ratios o mejorar la capacidad en euskera.

"El pacto educativo y la ley aprobada por este Parlamento marcan un camino correcto para afrontar estos retos", ha indicado antes de recordar que se acaba de poner en marcha el Plan Estratégico.

Pradales ha defendido que es necesario "mejorar el sistema educativo vasco día a día, poniendo el foco siempre en los resultados" y ha señalado que "para mejorar los resultados del alumnado se debe poner en las escuelas todos los recursos posibles, en las escuelas y en manos del profesorado".

"Para conseguir esto, acordamos en el Pacto Educativo cómo hacerlo y yo estoy de acuerdo con ello. Debemos escuchar constantemente a la comunidad educativa, trabajar en colaboración y conseguir amplios consensos", ha subrayado.

Asimismo, ha asegurado que el Gobierno quiere "acuerdos" y ha citado los acuerdos alcanzados en Educación especial, con las Haurreskolak o con los comedores. "Son ejemplos claros de todo esto. Hacemos lo que está en nuestra mano desde el primer día y continuaremos haciéndolo", ha insistido.

Tras señalar que EH Bildu ha hablado de tensión y recordar la convocatoria de huelga para la próxima semana, Pradales ha destacado que "se han celebrado muchas reuniones con los sindicatos" y ha recordado las convocatorias celebradas esta semana y la reunión de la Mesa sectorial que se va a celebrar este viernes. "Como primer paso para la negociación se convoca una huelga. Tienen que explicar a la sociedad, a los padres y madres, por qué lo hace", ha criticado.

En este sentido, ha reiterado que "la voluntad del Gobierno sigue siendo acordar" y ha asegurado que "lo han demostrado hace unas semanas con las Haurreskolak, los comedores o la educación especial".

"INTENTARLO HASTA EL ÚLTIMO MOMENTO"

"Hasta las ocho de la mañana del lunes es posible el acuerdo. Mejor lograrlo hoy que mañana, pero no va a ser por no intentarlo hasta el último momento", ha insistido.

El lehendakari ha defendido que el Gobierno tiene "muy clara la prioridad: mejorar los resultados del sistema educativo vasco" y para ello, ha defendido que se han puesto medidas "muy concretas encima de la mesa de la negociación" con "más recursos en el aula al servicio de las y los docentes, aumento de las herramientas a disposición del profesorado, bajada de ratios, incremento de profesionales y mejoras retributivas".

"Llegados a este punto, la pregunta es: ¿de verdad mejoramos los resultados del alumnado vasco a golpe de huelga, paralizando la educación pública en un momento trascendental del curso para las y los chavales? pido una reflexión sobre las consecuencias de las huelgas para el alumnado vasco y pido responsabilidad, con voluntad negociadora, sin líneas rojas, poniendo en el centro de la negociación la mejora de la escuela pública vasca y no otros objetivos", ha reclamado.

Para el Lehendakari, "el acuerdo es posible" y cree que es una "buena noticia" que se sigan sentando en la mesa de negociación, por lo que ha abogado por "ser positivo".

Finalmente, ha preguntado a Pello Otxandiano si con la actual situación del sistema educativo, EH Bildu está de acuerdo con la nueva convocatoria de huelga. "¿Va a subir la tensión o va a bajar con esto?", ha cuestionado.