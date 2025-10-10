Pradales vuelve a llamar a "preservar la estabilidad" en Euskadi y asegura que su Gobierno funciona "muy bien"

Reafirma la importancia de lograr antes de fin de año un acuerdo de las transferencias pendientes y asegura que el resto es "ruido"

VITORIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que no está "preocupado" por la relación del PNV y el PSE-EE, socios de Gobierno, y ha afirmado que el Ejecutivo "funciona muy bien", aunque ha emplazado a "no despistarse" y a preservar "el valor superior de la estabilidad" en Euskadi.

Además, ha puesto el foco en "la relevancia" de lograr un acuerdo antes de fin de año para transferir la quincena de competencias trasladadas al Gobierno del Estado el pasado miércoles, y ha quitado importancia a las posibles discrepancias de los socialistas con la petición de "desclasificar" el Puerto de Pasaia (Gipuzkoa) como de "interés general" para que Euskadi asuma su titularidad. "Este es el objetivo, el resto es ruido", ha apostillado.

Pradales ha realizado estas manifestaciones en una comparecencia conjunta con la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, a la que ha recibido este viernes en el Palacio de Ajuria Enea para firmar el Protocolo General de Colaboración entre Euskadi y Navarra.

A preguntas de los periodistas, el Lehendakari ha rechazado que sienta "preocupación" por el cruce de declaraciones entre jeltzales y socialistas tras mantener discrepancias en materia de exigencias del euskera en las OPEs o en torno a que el Puerto de Pasaia (Gipuzkoa) pueda ser desclasificado como de "interés general", algo que rechaza el PSE-EE.

En línea con el emplazamiento que ya hizo el pasado miércoles en un desayuno informativo en Madrid, Imanol Pradales ha vuelto a llamar a blindar la estabilidad en Euskadi. "Soy el Lehendakari del Gobierno vasco, que es un Gobierno de coalición, que funciona y debemos preservar el bien superior, que es que está atendiendo a las demandas de la ciudadanía vasca, en el ámbito de la sanidad, de la vivienda, de la industria y de la seguridad", ha enfatizado.

Por ello, ha insistido en la necesidad de garantizar el "valor de estabilidad porque es muy importante para el país". "La gente lo que nos demanda es eso y que no nos despistemos fundamentalmente. Ese es mi compromiso, esa es mi responsabilidad y la del conjunto del Gobierno", ha asegurado.

"ENGRASAR Y CUIDAR" LA RELACIÓN

Tras subrayar que es en lo que están centrados, ha recordado su importancia también "para promover también la competitividad y el bienestar de un país". "En Euskadi eso me obliga y nos obliga a quienes participamos en el Gobierno a engrasar y a cuidar que la relación sea buena. Y la relación en el Consejo de Gobierno es buena. Por lo tanto, yo es lo que quiero poner en valor nuevamente", ha apuntado.

El Lehendakari se ha comprometido, de esta forma, a "defender y garantizar la estabilidad". "Mantengamos y guardemos ese buen clima también dentro del Gobierno. El Gobierno funciona muy bien, y nuestras relaciones son muy buenas en el seno del Gobierno", ha reiterado.

TRANSFERENCIAS

Imanol Pradales ha puesto en valor también la presentación el pasado miércoles por el Gobierno Vasco al Ejecutivo del Estado de un paquete con una quincena de transferencias pendientes de traspasar a Euskadi, con materias diversas agrupadas por bloques, que son "propuestas positivas para los intereses" de los vascos.

Según ha precisado, se está "en la fase inicial de la negociación", de manera que "ahora lo que corresponde es bajar a los detalles para alcanzar un acuerdo político". "Nuestro objetivo es que podamos llegar a alcanzar un acuerdo político con el Gobierno español a ser posible antes de que acabe el año", ha señalado, recordando que es "el compromiso" adoptado en la Comisión bilateral por el presidente, Pedro Sánchez, y el propio Lehendakari en noviembre de 2024.

A su juicio, "ese es el objetivo fundamental y el camino lo tenemos que ir haciendo". De este modo, ha explicado que hay por delante "semanas de mucho trabajo", en las que se va a tener que "debatir mucho con los diferentes ministerios".

En este sentido, ha señalado que "las materias que están encima de la mesa son complejas y son relevantes políticamente: pensiones contributivas, gestión del régimen económico de la seguridad social, puertos y aeropuertos, seguros agrarios, seguros privados, régimen electoral municipal y un largo etcétera de materias, cada una con su complejidad y con la necesidad de ser trabajadas de manera adecuada".

Tal como ha remarcado, el objetivo es que "haya una transferencia a Euskadi de todas esas materias, que las transferencias sean de calado político, económico y que nos permitan tener más capacidad de toma de decisiones en todos estos ámbitos, que se respete la letra y el espíritu del estatuto de Gernika y, a partir de ahí, que todo esto pueda redundar en una mejora del bienestar de la sociedad vasca en su conjunto y de las personas que vivimos en Euskadi". "Este es el objetivo. El resto, ruido", ha concluido.