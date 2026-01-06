Precipitaciones y ascenso de la cota de nieve este miércoles en Euskadi

Archivo - Parque cubierto de nieve en Vitoria (archivo) - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi ascenso de la cota de nieve, desde unos 500 metros a primera hora de la mañana, hasta los 1.000-1.200 metros por la tarde. Las primeras precipitaciones llegarán ya durante la mañana siendo en general débiles, y será durante la tarde cuando adquieran más consistencia, sobre todo en la zona cantábrica.

A primeras horas se registrarán heladas generalizadas, algunas localmente intensas, y las temperaturas máximas subirán ligeramente. El viento soplará inicialmente del suroeste, girando a oeste por la tarde y ganando intensidad, especialmente en la costa.