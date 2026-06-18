Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento celebran el poder transformador y unificador de la ciencia y las artes

Ceremonia XVIII Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento celebrada en el Palacio Euskalduna de Bilbao - BBVA

BILBAO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ceremonia de la XVIII edición de los Premios Fronteras del Conocimiento ha celebrado "el poder transformador de la ciencia y la cultura para ampliar las posibilidades de progreso en un mundo marcado por la complejidad y la incertidumbre", frente "al conformismo, la desinformación y la fragmentación".

Así lo ha resaltado el presidente de la Fundación BBVA y el Grupo BBVA, Carlos Torres Vila, durante el acto celebrado este viernes en Euskalduna Bilbao, que ha reconocido a 10 personalidades y dos instituciones a la vanguardia de la investigación científica y creación artística.

Entre los galardonados se encuentran los investigadores que han revolucionado el tratamiento contra el cáncer con la inmunoterapia basada en la modificación genética de las células del propio paciente; los descubridores del llamado "ángulo mágico" que transforma las propiedades de nuevos materiales, abriendo la puerta a aplicaciones transformadoras como la superconductividad; los diseñadores del sistema criptográfico que protege la seguridad de nuestra sociedad digital; y el pionero que desveló el impacto del cambio climático en los océanos de todo el planeta.

También se han reconocido contribuciones fundamentales a la medición científica de la opinión pública y la vida social; la incorporación de la incertidumbre en la investigación económica moderna y su aplicación al análisis de políticas públicas; el fortalecimiento de la racionalidad y la práctica científica desde la filosofía; y en la categoría de Música y Ópera, se ha galardonado el virtuosismo instrumental y la imaginación sonora de la compositora surcoreana afincada en Berlín Unsuk Chin.

GALARDONADOS

Los galardonados con los XVIII Premios Frontera son Allan MacDonald y Pablo Jarillo-Herrero, en Ciencias Básicas, por sus descubrimientos fundamentales en torno al "ángulo mágico", los cuales permiten transformar el comportamiento de nuevos materiales.

En Biología y Biomedicina, han sido reconocido Carl June y Michel Sadelain, por impulsar el desarrollo de la inmunoterapia basada en la modificación genética de las células del propio paciente.

En el apartado de Tecnologías de la Información y la Comunicación, se ha premiado a Joan Daemen y Vincent Rijmen, por el diseño del estándar de criptografía que garantiza la seguridad de las conexiones y dispositivos digitales en todo el mundo.

En el ámbito del Cambio Climático y Ciencias del Medio Ambiente, se ha distinguido a Carl Wunsch, por sus investigaciones pioneras que han permitido descifrar el impacto del calentamiento global en la circulación de los océanos.

Por su parte, en el apartado de Economía, Finanzas y Gestión de Empresas, se ha premiado a Charles Manski, por incorporar el análisis de la incertidumbre en la investigación económica y su aplicación práctica en la formulación de políticas públicas.

En Humanidades, la premiada ha sido Nancy Cartwright, por sus aportaciones metodológicas orientadas a fortalecer la racionalidad científica y a fundamentar la adopción de políticas públicas basadas en la evidencia.

En Ciencias Sociales, se ha distinguido al Institute for Social Research (Universidad de Míchigan) y NORC (Universidad de Chicago), por su liderazgo histórico en el desarrollo y la medición científica de la opinión pública.

Por último, en el apartado de Música y Ópera, la premiada ha sido la compositora Unsuk Chin, por su virtuosismo innovador y su singular imaginación sonora en el ámbito de la música contemporánea.

En su discurso, Torres Vila ha señalado que "las tensiones geopolíticas, los desafíos medioambientales, la polarización social y la expansión de corrientes de desinformación están transformando nuestras sociedades y poniendo a prueba muchas de nuestras certezas".

Ante esta realidad, ha destacado, "los valores que hoy celebramos son más necesarios que nunca". "Celebramos la curiosidad frente al conformismo. La evidencia frente a la desinformación. La cooperación frente a la fragmentación. Y la creatividad como fuerza capaz de abrir nuevas posibilidades para el futuro", ha afirmado, para subrayar que Los Premios Fronteras del Conocimiento representan "la confianza en la capacidad humana para explorar, descubrir y crear" y "nos recuerdan que el progreso sigue siendo posible".

La ceremonia, presidida por el presidente de la Fundación BBVA y la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Eloísa del Pino, ha contado con una intervención inaugural del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y ha sido clausurada por el Lehendakari, Imanol Pradales.

Juan Mari Aburto ha destacado que Bilbao tiene hoy "el privilegio de enriquecerse con la presencia de algunas de las mentes más brillantes de nuestro tiempo" y ha mostrado su agradecimiento a la Fundación BBVA por hacer posible esta iniciativa y seguir eligiendo Bilbao un año más "como lugar de encuentro para esta conversación global sobre el conocimiento, el progreso y el futuro".

"Cada edición de estos premios convierte a nuestra ciudad en un espacio de encuentro entre disciplinas, culturas y miradas diferentes. Y pocas cosas enriquecen más una sociedad que el intercambio de ideas que cuestionan, que iluminan y que amplian horizontes y nos ayudan a construir sociedades más libres, más justas y más humanas", ha dicho.

La presidenta del CSIC ha resaltado en su discurso el valor de "la curiosidad como motor de la ciencia" que celebran los Premios Fronteras del Conocimiento y ha reivindicado "la necesidad de proteger la libertad de ser curioso" frente a amenazas del mundo actual como "una cultura de la inmediatez que privilegia respuestas rápidas sobre la investigación pausada", el "riesgo para nuestra capacidad de pensar" que representa la Inteligencia Artificial "si no nos educamos en su uso", y "experiencias de censura y estrangulamiento financiero de la ciencia a las que asistimos en los últimos años, incluso en Occidente".

LEHENDAKARI

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha felicitado a los premiados por "su excelente contribución al progreso de la humanidad". En este sentido, ha recordado que "gracias al trabajo de estas personas galardonadas, hoy en día es posible tener un mundo más cohesionado y mejor dotado para afrontar los retos del futuro".

También ha dicho que la ciencia es "imprescindible en este contexto de incertidumbre", pero ha advertido que "no va a solucionar los problemas por sí sola".

En esa línea, ha considerado necesario "un pensamiento crítico y ético que cuestione permanentemente los nuevos retos y problemas ligados a la disrupción tecnológica o al nuevo tablero global, marcado por la competencia entre potencias y bloques".

"Luz humana y humanista que nos ayude a fijar la brújula moral. Porque los avances científicos solo se traducen en progreso solo cuando están al servicio de la persona y de la dignidad humana. De la paz, y no de la dominación. De la democracia, y no del autoritarismo. Del bien común, y no de la lógica mercantilista. Al servicio, en definitiva, de las personas y de un futuro sostenible", ha remarcado, para destacar que "es el compromiso y el espíritu que encarnáis los hoy aquí premiados".

En la ceremonia también ha participado una nutrida representación de los jurados internacionales de las ocho categorías de los premios, procedentes de algunas de las principales universidades de Europa y Norteamérica. Entre los más de 1.000 asistentes se encontraban destacados investigadores, representantes del mundo académico, artistas, autoridades de política científica y de sociedades científicas, así como directivos del mundo económico y destacados representantes de los medios de comunicación.