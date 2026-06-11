Presentada una guía para la prevención y el control del mosquito tigre, presente en 72 municipios vascos

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BILBAO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco, el centro tecnológico Neiker y el Ayuntamiento de Bilbao, han presentado este jueves en Bilbao la nueva guía municipal para la prevención y el control de mosquitos invasores del género Aedes, como el mosquito tigre (Aedes albopictus), que está presente en 72 municipios vascos.

En la rueda de prensa, en la que han subrayado que esta guía constituye "una herramienta clave para reforzar la respuesta institucional ante este reto creciente de salud pública", han participado el director de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, Guillermo Herrero; el director científico de Neiker, Joseba Garrido; y la directora de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao, Ana Collia.

Tras destacar que se está ante un riesgo que es "una realidad", el Departamento de Salud ha anunciado, coincidiendo con la presentación de la guía, la activación del Programa de Vigilancia para la Detección del Mosquito Tigre en Euskadi, que este año prevé actuaciones en alrededor de 50 municipios, 15 en Álava, 19 en Bizkaia, y 16 en Gipuzkoa.

La vigilancia se iniciará el 15 de junio y se extenderá hasta mediados de otoño, englobando el periodo de mayor actividad del mosquito tigre.

El programa, en marcha desde 2013, se basa en un sistema de muestreo mediante trampas en entornos urbanos y periurbanos, que permite monitorizar la presencia y distribución del mosquito y evaluar el riesgo en cada territorio.

MOSQUITO TIGRE EN 72 MUNICIPIOS

Hasta la fecha, se ha detectado la presencia de mosquito tigre en 72 municipios vascos, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas, lo que refuerza la necesidad de "mantener una vigilancia activa y sostenida".

De ahí, según han subrayado, la importancia de la guía municipal presentada, una herramienta que facilitara la prevención y control de esta especie.

La guía presentada tiene como objetivo facilitar a los ayuntamientos instrumentos prácticos, flexibles y adaptables para prevenir la expansión del mosquito tigre y reducir el riesgo de transmisión de enfermedades como el dengue, el zika o el chikungunya.

El documento, elaborado por el Departamento de Salud y Neiker, en colaboración de los ayuntamientos de Bilbao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Erandio y Zarautz, y en el marco del proyecto europeo LIFE IP Urban Klima 2050, propone un enfoque progresivo y se concibe como una "caja de herramientas" para la actuación municipal, orientada a la prevención, la vigilancia y la sensibilización.

Su finalidad es impulsar una respuesta "coordinada, eficaz y basada en el conocimiento técnico", en la que la implicación de las administraciones locales y de la ciudadanía resulta fundamental.

En la comparecencia, han subrayado que el mosquito tigre es un reto de salud pública que requiere una mirada integral basada en el enfoque de "Una Sola Salud" (One Health), en línea con lo recogido en el Pacto Vasco de Salud, que reconoce la estrecha relación entre la salud humana, la salud ambiental y los efectos del cambio climático. Según han añadido, la expansión de vectores como el mosquito tigre "es un claro ejemplo de esta interconexión".

El director de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, Guillermo Herrero, ha subrayado la importancia de la prevención porque "el control del mosquito tigre es clave para evitar la transmisión de enfermedades víricas como el dengue, el zika o el chikungunya". "La mejor estrategia preventiva es anticiparse y evitar las condiciones que favorecen su reproducción", ha añadido.

En este sentido, ha destacado el papel esencial de los ayuntamientos y ha indicado que, si se quiere "cortar la transmisión", se debe actuar sobre los espacios donde el mosquito encuentra condiciones para desarrollarse. "La implicación municipal es una de las medidas más eficaces para proteger la salud pública", ha subrayado.

Por su parte, el director científico de Neiker, Joseba Garrido, ha puesto en valor que la importancia del abordaje multidisciplinar y del papel de la ciencia y la investigación en la resolución de problemas que afectan a la ciudadanía.

Ha indicado que esta guía "se enmarca en una colaboración continua" entre Neiker, el Departamento de Salud y otras entidades, que abordan de manera conjunta desafíos como las enfermedades zoonóticas, la resistencia a los antimicrobianos y otros retos sanitarios con enfoque "One health" o "Una Sola Salud".

Por su parte, la directora de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao, Ana Collía, ha incidido en la importancia de abordar el asunto de forma transversal dando una respuesta conjunta, también desde el propio ámbito municipal.

"Es fundamental desde el ámbito municipal una gestión coordinada entre las diferentes Áreas implicadas, a través de un Plan Integral Municipal de Control de Vectores", ha asegurado.

Tras la presentación de la guia, en el parque Dario Regoyos de Bilbao, técnicos municipales han realizado una demostración práctica de las herramientas de prevención, vigilancia y control, como inspecciones, trampas y técnicas de muestreo.

Posteriormente, se ha celebrado un taller dirigido a personal técnico de ayuntamientos, con el objetivo de profundizar en el contenido de la guía y facilitar su aplicación en el ámbito local.

En la comparecencia se ha incidido también en la importancia de la colaboración ciudadana para frenar la expansión del mosquito tigre, principalmente adoptando medidas que impidan su reproducción.

En este sentido, ante la constatación de que los mosquitos necesitan pequeñas cantidades de agua para la puesta de huevos, se ha instado a evitar acumulaciones de agua en los hogares y zonas urbanas, en recipientes, canalones, imbornales o alcantarillas.

También se recomienda vaciar dos veces por semana platos de macetas, cubos, juguetes o depósitos; mantener tapados los recipientes que almacenen agua; renovar frecuentemente el agua de bebederos de animales y utilizar mosquiteras en ventanas y depósitos.

Asimismo, se recomienda prestar especial atención a espacios como como los huertos y los cementerios, donde pueden producirse acumulaciones de agua con mayor facilidad. La ciudadanía también puede contribuir a su detección mediante la aplicación Mosquito Alert, que permite geolocalizar y notificar la presencia del insecto.