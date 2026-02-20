La presidenta del Parlamento Vasco recibe al embajador de Georgia

Bakartxo Tejeria y Alexander Chkuaseli
Bakartxo Tejeria y Alexander Chkuaseli - PARLAMENTO VASCO
Europa Press País Vasco
Publicado: viernes, 20 febrero 2026 17:01
VITORIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, ha recibido este viernes al nuevo embajador de Georgia, Alexander Chkuaseli, y a la primera consejera de la Embajada, Ana Nozadze. Esta es la primera visita del representante georgiano a la Cámara vasca desde que asumió el cargo de embajador en el Estado, el pasado mes de abril, según ha informado el Parlamento en un comunicado.

Las relaciones entre Georgia y Euskadi son, principalmente, culturales y lingüísticas. De hecho, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University de Georgia -que cuenta con retoño del árbol de Gernika- mantiene una estrecha relación con el euskera y la cultura vasca, gracias a la colaboración que mantiene desde 2019 con Etxepare Institutua.

Fruto de esta colaboración, en el curso 2021-2022 se abrió un nuevo lectorado de euskera y cultura vasca, sumando los estudios vascos a la oferta académica de la universidad georgiana.

Como es costumbre en este tipo de recepciones diplomáticas, el embajador de Georgia ha firmado en el libro de honor del Parlamento Vasco.

