La presidenta del Parlamento Vasco recibe a representantes del Consejo de la Juventud de Euskadi

Tejeria y Uriarte - JAVI COLMENERO

VITORIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, se ha reunido este miércoles con una delegación del Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) encabezada por su presidenta, Iratxe Uriarte Eiguren.

Este año, el Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) cumple 40 años como órgano interlocutor entre las personas jóvenes y las administraciones públicas de Euskadi.

EGK impulsará en este 2026 diversas acciones que aborden la realidad juvenil "desde una perspectiva integral", según ha explicado Uriarte a Tejeria.

La Ley del Consejo de la Juventud de Euskadi, aprobada por el Parlamento Vasco en 1986, otorga a este órgano la función de actuar como "cauce de libre adhesión para propiciar la participación de la juventud en el desarrollo político social, económico y cultural de Euskadi".

Junto con la presidenta de EGK, también han participado en el encuentro la técnica de comunicación Mirene González Uriarte y el técnico de participación Aitor Calvo González.