El presidente de SEA reclama estabilidad, seguridad jurídica y una fiscalidad adecuada para garantizar la competitividad

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VITORIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de SEA, Juan Antonio Sánchez Corchero, ha subrayado la necesidad de estabilidad, seguridad jurídica, y de una fiscalidad adecuada para garantizar la competitividad, y ha insistido en denunciar el "absentismo" que --según ha dicho-- afecta "gravemente" a las empresas del territorio.

SEA Empresas Alavesas ha celebrado este viernes, en Vitoria-Gasteiz, su Asamblea General anual, en la que el presidente de esta patronal, Juan Antonio Sánchez Corchero, ha reivindicado el papel de las empresas "como motor de bienestar, empleo y progreso colectivo en un contexto internacional complejo, cambiante y lleno de incertidumbres".

En su intervención, Sánchez Corchero ha subrayado la capacidad de resistencia y adaptación del tejido empresarial alavés, destacando que "las empresas no viven del retrovisor", sino de su capacidad de anticipación, adaptación y de "seguir avanzando incluso cuando el contexto invita exactamente a lo contrario".

El presidente de SEA ha insistido en la necesidad de poner en valor la contribución de las empresas a la sociedad, y ha recordado que "detrás de cada servicio público, de cada prestación y de cada avance social, hay miles de empresas trabajando cada día para hacerlo posible".

Sánchez Corchero ha elogiado el modelo económico alavés, sustentado en un tejido "equilibrado, diverso e industrial", en el que conviven grandes compañías tractoras y miles de pequeñas y medianas empresas que constituyen "la auténtica columna vertebral" de la economía del territorio.

Asimismo, ha destacado el impacto positivo de proyectos estratégicos como el nuevo vehículo eléctrico VLE de Mercedes-Benz que se construye en Vitoria-Gasteiz, por su capacidad de arrastre sobre empresas auxiliares, proveedores y compañías de servicios, así como la importancia del arraigo empresarial y de generar un entorno atractivo para nuevas inversiones.

"PENALIZACIÓN"

En este contexto, ha reclamado estabilidad, seguridad jurídica, fiscalidad competitiva, menor burocracia y confianza en la actividad empresarial, y ha señalado que "crear empleo, invertir y generar riqueza no puede convertirse nunca en motivo de penalización".

El presidente de SEA también ha reiterado algunas de las principales preocupaciones que trasladan actualmente las empresas alavesas, como "la dificultad para encontrar profesionales, el absentismo laboral, o la falta de vivienda".

Respecto al absentismo --y en la misma línea que mantiene desde hace años la patronal alavesa-- ha afirmado que se trata de "un problema estructural que afecta gravemente a la competitividad de nuestras empresas, a la organización del trabajo y también a la sostenibilidad del sistema", por lo que ha pedido "soluciones urgentes desde la responsabilidad compartida.

A su vez, ha planteado la necesidad de fortalecer la colaboración público-privada para afrontar desafíos como la transición energética, la digitalización, el envejecimiento demográfico o la competencia global.

A pesar de las "dificultades", Sánchez Corchero ha trasladado un mensaje de "confianza y reconocimiento" a las empresas alavesas por su "capacidad de resiliencia".

'PREMIO AL COMPROMISO EMPRESARIAL'

La Asamblea General de SEA también ha reconocido la trayectoria de Ernesto García Ozaeta, al que ha distinguido con el 'Premio al Compromiso Empresarial'.

Empresario y presidente de la Asociación Vasca de Autónomos en Euskadi (AVA), SEA ha señalado que García Ozaeta "representa el compromiso con una gestión empresarial de éxito compatible con una intensa labor asociativa en defensa del conjunto del empresariado alavés y, en consecuencia, del desarrollo de la sociedad alavesa".