Los presupuestos vascos para 2027 crecen un 7,6% hasta alcanzar los 17.629 millones de euros

Archivo - El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou - H.BILBAO/EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado este martes el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2027, cuya cuantía alcanza los 17.629 millones de euros, un 7,6% más que las cuentas de este año. El proyecto reserva 504 millones para vivienda --22 más que este año--, unos recursos con los que, entre otras actuaciones, se pondrán en marcha más de 1.700 viviendas y alojamientos dotacionales.

El proyecto ha sido presentado este martes, tras su aprobación en el Consejo de Gobierno, por el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, que ha apelado a la responsabilidad de la oposición para respaldar las cuentas.

Las áreas de Salud y Educación continúan siendo los principales pilares del proyecto, al concentrar entre ambas el 54% de los recursos presupuestarios. Al mismo tiempo, las cuentas refuerzan la apuesta por la inversión, y el Ejecutivo incrementa un 7,9% sus recursos propios destinados a inversión pública, hasta alcanzar los 1.865 millones de euros, mientras que la inversión en I+D+i crece hasta los 772 millones.

La protección del bienestar constituye otro de los ejes centrales del proyecto. Los Presupuestos destinan 13.122 millones al bienestar de las personas y movilizan 1.886 millones de euros dirigidos específicamente a jóvenes y familias.

El proyecto será registrado este próximo miércoles en el Parlamento Vasco, en el que los consejeros y consejeras comparecerán del 2 al 4 de noviembre para presentar los presupuestos de sus respectivos departamentos.

Una vez transcurridas estas comparecencias, se abrirá una ronda de contactos con los grupos de la oposición para explorar posibles apoyos al presupuesto, si bien la mayoría que suman el PNV y el PSE-EE --formaciones que integran el Ejecutivo autonómico-- garantiza la aprobación definitiva de las cuentas en el Parlamento con independencia de cuál sea el sentido del voto del resto de grupos.

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ha apelado a la responsabilidad de las fuerzas políticas para facilitar acuerdos en torno a los presupuestos, sobre los que ha destacado que están orientados a "reforzar los servicios públicos, la competitividad económica y la cohesión social"

"Confiamos en que prevalezca el interés general y que seamos capaces de encontrar puntos de encuentro sobre las prioridades que preocupan a la ciudadanía", ha indicado, para asegurar a continuación que el Gobierno Vasco "afronta esta negociación con espíritu constructivo, voluntad de diálogo y disposición permanente al acuerdo, alejándose de planteamientos tácticos o partidistas".

En cuanto al recurso al endeudamiento, el presupuesto prevé 1.477,3 millones de endeudamiento bruto ordinario, un 6,4% más que el ejercicio precedente. El objetivo es "mantener el esfuerzo inversor y responder a los principales retos económicos y sociales sin comprometer la sostenibilidad financiera de las instituciones vascas".

El Gobierno Vasco ha precisado que las cuentas de 2027 ya no incorporan el endeudamiento extraordinario asociado a la Alianza Financiera Vasca (AFV) que sí figuraba en el presupuesto de 2026, por lo que "la comparación interanual de los ingresos debe realizarse descontando este efecto singular".

(Habrá ampliación)