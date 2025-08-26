Previsiones meteorológicas de Europa Press Euskadi para este miércoles, día 27

Aumento de la inestabilidad y temperaturas en descenso este miércoles en Euskadi - EUROPA PRESS EUSKADI

BILBAO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en el País Vasco aumento de la inestabilidad y temperaturas en descenso. El cielo estará cubierto en la mitad norte, mientras que en el interior se incrementará la nubosidad en el transcurso del día.

Las lluvias serán escasas, sobre todo por la tarde-noche. En el este, los chubascos pueden ser más intensos y podrá registrarse alguna tormenta.

Los vientos predominarán del norte y noroeste, aunque durante las primeras horas del días soplará el sureste en el Valle del Ebro. Las temperaturas seguirán a la baja y las máximas se quedarán por debajo de los 30 grados en el interior y aproximadamente 24 grados en la costa.