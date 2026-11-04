Previsiones meteorológicas del País Vasco para hoy, día 4

Archivo - Cielos despejados en Bilbao. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi nubes durante la primera mitad del día e incluso algunas precipitaciones débiles de madrugada en el norte. Sin embargo, a partir del mediodía predominarán los claros y por la tarde el cielo quedará despejado.

El amanecer será frío, con heladas puntuales en el interior y nieblas en algunos valles. Sin embargo, las temperaturas se recuperarán durante las horas centrales, de manera que las máximas oscilarán entre los 12 y los 15 grados.