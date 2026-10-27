Previsiones meteorológicas del País Vasco para hoy, día 27

Archivo - Cielos con nubes en la costa vizcaína. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi nubes medias y altas y viento sur al inicio de la jornada. A lo largo de la mañana se esperan algunas nubes bajas en la costa y durante la mañana y primeras horas de la tarde el viento irá girando al norte o noroeste.

Las nubes bajas aumentarán por la tarde tanto en el norte como en el sur del territorio y al final de la tarde y durante la noche lloverá en la vertiente cantábrica y algunos puntos de la mediterránea.

Tras el giro del viento, las temperaturas máximas serán dos o tres grados más bajas. Así, se espera alcanzar 21 grados en San Sebastián y Bilbao y 20 en Vitoria.