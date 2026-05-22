Previsiones meteorológicas del País Vasco para mañana, día 23

Jornada de sol y cielos despejados en una playa de Bizkaia - EUROPA PRESS

BILBAO 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi entrada de vientos del nordeste a partir de mediodía, lo que evitará que las temperaturas se disparen en la zona cantábrica, especialmente en el litoral. En la costa, las temperaturas serán más contenidas y no llegarán a los 30 grados.

En el resto de comarcas, se vivirá otra jornada calurosa. Los cielos estarán despejados de nuevo, con algunas nubes de evolución de madrugada y, a partir de la tarde, en zonas del interior.