El primer móvil llega en Euskadi a los 11 años, el acceso a porno a los 12 y el 73,7% de menores de 13 tiene red social

Archivo - Un niño usa el teléfono móvil y una tablet, organismo pretende limitar el uso de smartphones para las personas menores de 18 años. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BILBAO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer móvil llega en Euskadi a los 11,18 años de media, el acceso a contenidos pornográficos se produce, por término medio, a los 12 años, en 1 de cada 3 casos de forma fortuita, y el 73,7% de menores de 13 años está ya registrado en alguna red social, según los datos recogidos en el informe "Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital", elaborado por Unicef España, Universidad de Santiago de Compostela, el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática y Red.es.

La presentación del informe en Bilbao ha corrido a cargo del presidente de Unicef Comité Euskadi, Joseba Madariaga; el director del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad y de Red.es, Juan Miguel Márquez; el decano del Colegio de Ingeniería Informática de Euskadi, Álvaro Vicente Gómez; el miembro asesor científico del estudio, Juan Manuel Machimbarrena (UPV/EHU); la coordinadora de Unicef Comité Euskadi, Elsa Fuente, y tres jóvenes del Grupo Asesor Juvenil de Unicef.

El informe a escala de Euskadi ha recogido las respuestas de más de 7.600 niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 20 años de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava y constata que las y los adolescentes vascos están registrados en redes sociales de forma masiva, con el 93% en, al menos, una red social y hasta el 77,7% en tres o más.

Además, la mitad de los adolescentes tiene más de un perfil en una sola red social, lo que evidencia, según el informe, que optan por un perfil 'blanco' de cara al posible seguimiento de sus padres.

En cuanto al tiempo dedicado, el 7,1% de las y los adolescentes vascos que han participado afirma que dedica más de 5 horas diarias entre semana, porcentaje que se dispara hasta el 16% de los que afirman estar más de 5 horas durante el fin de semana.

Además, el 77% sigue "de forma activa a algún influencer, el 17% cree que podría convertirse en uno y otro 7% afirma que ya está dedicando tiempo a convertirse en influencer.

En cuanto a los usos problemáticos y el riesgo de adicciones, el informe concluye que el 4,3% de la adolescencia en Euskadi realiza "un uso problemático" de las redes sociales, siendo ese porcentaje mayor entre las chicas (5,5%) que entre los chicos (2,8%), al tiempo que van aumentando con la edad.

La tasa de jugadores y jugadoras problemáticos relacionado con el juego o las apuestas (problem gambling) asciende al 2,1% y se registra mayoritariamente entre los chicos.

PORNOGRAFÍA Y SEXTING

El acceso a contenidos pornográficos se produce, de media, a los 12 años, y en 1 de cada 3 casos el primer acceso se produce de manera fortuita. El 30% de los niños, niñas y adolescentes encuestados admite haber consumido pornografía alguna vez, un porcentaje que es mayor entre los chicos 45% que entre las chicas 14,3%.

Aunque el consumo habitual se sitúa en el 11,1%, la prevalencia de un posible consumo problemático entre quienes la consumen es elevada, según el estudio, que lo estima en aproximadamente 1 de cada 6 jóvenes.

En cuanto al acoso escolar, en Euskadi asegura haberlo sufrido el 21,4%, y el 6% ciberacoso, que se asocian con mayor malestar emocional entre quienes la sufren. Aun así, se constata un descenso significativo respecto al estudio de 2021 (32,3% y 19% respectivamente).

Se percibe también violencia digital en pareja, de forma que en Euskadi, 1 de cada 4 adolescentes (25,6%), que tiene o ha tenido pareja en algún momento de su vida refiere haber sufrido alguna manifestación de este tipo de violencia de manera frecuente, un porcentaje que de media en España crece hasta el 31,3%.

En cuanto a riesgos como mantener contacto con desconocidos online o de practicar 'sexting', casi el 54% ha hablado con desconocidos en redes sociales, internet o en videojuegos, el 33% ha aceptado contactos que no conocía de nada, el 14,3% ha quedado con alguien que solo conocía online y el 7% (el 4,9% de estos menores de 16 años) ha recibido proposiciones sexuales de adultos.

En este aspecto, los niveles de 'sexting' pasivo y activo encontrados en Euskadi se sitúan en el 14% y el 6,2%, valores similares a los del conjunto de España (14,9% y 6,4%, respectivamente).

RIESGO SUICIDA

El informe se detiene en analizar el malestar emocional y un posible riesgo suicidad, de forma que el 13,9% de los niños, niñas y adolescentes encuestados en Euskadi presenta síntomas de malestar emocional (ansiedad, somatización o depresión), y el 6,1% un riesgo suicida elevado, un punto menos que el promedio español (7,1%).

Los niños y niñas que presentan un uso problemático de las redes sociales presentan también un mayor malestar emocional con porcentajes significativamente mayores de ansiedad, somatización y depresión. En estos casos el riesgo suicida se multiplica por 4.

Frente a estos datos, el informe plantea a los encuestados si han sentido la necesidad de desconectar, ámbito donde más de la mitad de las y los adolescentes vascos asegura que ha empezado a manifestar cierta necesidad de desconexión del entorno digital.

Ante estas evidencias, el informe constata que, a pesar de que el 90% hacen un uso no problemático de las redes sociales, "estamos ante un reto relevante de salud pública y prevención", ha asegurado Madariaga, quien ha subrayado la recomendación del informe que apunta a que la mediación parental "sigue siendo un área de mejora en los hogares vascos".

En este sentido, más de la mitad de los progenitores (51,6%) habla habitualmente con sus hijas e hijos de los riesgos de internet, pero mientras el 42,4% suele poner normas o límites respecto a las horas que utilizan el móvil, internet o las redes sociales, sólo uno de cada cuatro (27,5%) limita los contenidos que suben.

El estudio subraya "cómo algunos hábitos sencillos, como no dormir con el móvil en la habitación o evitar su uso durante las comidas familiares se asocian con tasas más bajas de usos problemáticos y conductas de riesgo online".

En todo caso, para los autores del informe, "la mediación parental en solitario no es suficiente" ya que considera "necesario un abordaje comunitario para afrontar los desafíos que genera el uso intensivo y sin acompañamiento de la tecnología".

En este sentido, "las instituciones, el entorno escolar, las familias y el sector privado tienen la responsabilidad de actuar, contando con la participación activa de niños, niñas y adolescentes".

El estudio recuerda que más del 90% de la ciudadanía expresa preocupación por los riesgos del entorno digital, un dato que refleja la urgencia de actuar de manera coordinada ya que, ha concluido Madariaga, "el bienestar digital debe abordarse desde las perspectivas de la salud, la convivencia, la educación y el enfoque de derechos de infancia, no solo desde el uso de pantallas".

El director del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) de Red.es, Juan Miguel Márquez, ha destacado que "la transformación digital debe construirse desde la responsabilidad compartida porque los menores no simplemente usan tecnología: crecen dentro de ecosistemas digitales diseñados para captar atención e influir en comportamientos".

A su entender, "ya no basta con hablar de tiempo de pantalla, debemos hablar también de diseño responsable, transparencia algorítmica, educación digital crítica y protección efectiva de la infancia en el entorno digital", ha explicado el decano del Colegio de Ingeniería Informática de Euskadi.