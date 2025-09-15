El primer tren Talgo 230 recibe la aceptación formal de la operadora alemana Deutsche Bahn

Dará paso a la entrega formal de la flota de trenes ICE que se presentarán el 17 de octubre en Berlín

BILBAO, 15 Sep. (EUROPA PRES) -

La operadora ferroviaria estatal alemana, Deutsche Bahn, ha comunicado a Talgo la aceptación del primer tren ICE L, una confirmación con la que se inicia la entrega formal de la flota de trenes ICE de la plataforma Talgo 230 por parte del fabricante español.

En un comunicado, Talgo ha señalado que esta decisión supone "una nueva demostración" de su "solvencia y fortaleza" como fabricante de trenes de primer nivel del mundo, y demuestra la capacidad que "su tecnología y su equipo humano altamente cualificado tienen".

"Es sin duda, un paso más en la consolidación de Talgo para suministrar soluciones de movilidad de alta calidad en los mercados más competitivos, para la compañía supone contar con la confianza de la primera y mayor operadora ferroviaria de la Unión Europea y eso es un orgullo para todos los que trabajamos en Talgo", ha añadido.

Tras la aceptación formal del primer tren, se espera que este año otras tres unidades pasen por el mismo proceso y serán sólo las primeras de las 23 que componen el primer pedido en firme que DB adjudicó en 2019 a Talgo tras "un proceso altamente competitivo".

UN MES DESPUÉS

Talgo ha señalado que la aceptación se produce apenas un mes después de que los trenes recibiesen la homologación por parte de las agencias ferroviarias de Europa y Alemania (ERA y EBA, respectivamente), y mientras se trabaja en conseguir la autorización para Austria, Países Bajos y la estación suiza de Basilea.

En paralelo, se trabaja para certificar las locomotoras de la serie BR 105 y para habilitar los coches cabina, ambos desarrollados y fabricados íntegramente por Talgo.

Los trenes ICE L (InterCity Express - Low Floor) tienen acceso completo a nivel de andén en toda su longitud, y cumplen la estricta normativa de accesibilidad del país. Serán presentados en una ceremonia en Berlín, el próximo 17 de octubre.

Según ha explicado, son parte de la plataforma tecnológica Talgo 230 de trenes Intercity (larga distancia), que Talgo también está suministrando a la operadora danesa DSB (nombre comercial EuroCity, 16 unidades) y que suministrará a la operadora global con sede en Alemania Flix: 65 unidades, con 30 pedidas ya en firme.