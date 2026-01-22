La primera convocatoria de los exámenes para las titulaciones náuticas deportivas de 2026 se celebrará el 10 de marzo

A lo largo de este año se celebrarán tres convocatorias de exámenes teóricos y una convocatoria de examen práctico - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha establecido las fechas de los exámenes ordinarios para la obtención de titulaciones para el gobierno de embarcaciones de recreo correspondientes a 2026, cuya primera convocatoria se celebrará el 10 de marzo en el recinto ferial Ficoba, en Irun (Gipuzkoa).

A lo largo de este año se celebrarán tres convocatorias de exámenes teóricos y una convocatoria de examen práctico, según ha informado el Gobierno vasco en un comunicado.

El plazo de inscripción para la realización de esta primera prueba se abrirá a partir del 26 de enero hasta el 13 de febrero de 2026.

Las titulaciones objeto de estas convocatorias son: Patrón para Navegación Básica (PNB), Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER), Patrón de Yate y Capitán de Yate. Las personas interesadas en presentarse a estos exámenes deberán realizar la inscripción de forma telemática y pagar la tasa correspondiente a cada titulación.

La segunda convocatoria de los exámenes teóricos se hará el 9 de junio; y la tercera, el 5 de noviembre. En el caso del examen práctico, que cuenta con una única convocatoria, se celebrará a partir del 22 de junio y constará de varias partes: práctica de navegación, seguridad, radiocomunicaciones y prácticas de vela.

La convocatoria de 2026 llega tras una alta participación registrada el pasado año, en el que se presentaron 1.703 personas a los exámenes de titulaciones náuticas deportivas organizados por el Gobierno Vasco.

Por titulaciones, 244 personas optaron al título de Patrón para Navegación Básica (PNB), 1.091 al de Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER), 270 al de Patrón de Yate, y 98 al de Capitán de Yate.