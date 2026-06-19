La primera edición del "Gernika-Lumo Uda Fest ofrecerá conciertos de Mirua, Puro Relajo, Gozategi, Gigantes y Xaibor

El alcalde Jose María Gorroño, en la presentación del festival musical "Gernika-Lumo Uda Fest" - AYUNTAMIENTO DE GERNIKA-LUMO

BILBAO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del "Gernika-Lumo Uda Fest", contará entre el 11 de julio y el 1 de agosto con las actuaciones musicales, conciertos gratuitos que se tendrán lugar en distintos espacios del municipio.

La cita ha sido presentada este viernes en el Ayuntamiento, con la presencia, entre otros del alcalde de Gernika-Lumo, José María Gorroño, quien ha destacado que con este festival, "queremos que la cultura salga a la calle y llegue a todos los rincones del municipio".

Por ello, ha añadido, este Uda Fest "nace para ofrecer conciertos de calidad en espacios cercanos y accesibles, generando vida en nuestros barrios y creando nuevas oportunidades para disfrutar juntos del verano".

Asimismo, ha proseguido, "esta primera edición es una apuesta por seguir enriqueciendo la programación cultural del municipio y por convertir nuestras plazas y calles en lugares de encuentro y disfrute compartido".

La propuesta, impulsada por el Ayuntamiento acercará conciertos gratuitos a diferentes barrios y plazas del municipio durante cuatro fines de semana consecutivos.

La iniciativa surge con el objetivo de "ampliar la oferta cultural estival, fomentar el disfrute de los espacios públicos y acercar la música en directo a la ciudadanía a través de una programación diversa y pensada para todos los públicos".

El festival arrancará el 11 de julio a las 21.30 horas con la actuación de Mirua en la calle San Bartolome de Errenteria. El 18 de julio, también a las 21.30 horas, la música se trasladará a la calle Adolfo Urioste con el concierto de Puro Relajo, junto a la fuente Mercurio.

La tercera cita llegará ya el 25 de julio, también a las 21.30 horas de la mano de Gozategi, que actuará en la plaza San Cristobal; y la clausura tendrá lugar el 1 de agosto en la plaza San Juan Ibarra con una jornada festiva que combinará tradición y música.

A partir de las 19.30 horas, se podrá disfrutar de un desfile de Gigantes por las diferentes calles de la localidad, mientras que a partir de las 21.30 horas será el turno de Xaibor, encargado de poner el broche musical a esta primera edición de Uda Fest.

El festival nace con "vocación de continuidad" y se estrena este verano como "una nueva propuesta cultural que aspira a hacerse un hueco en el calendario festivo y musical del municipio" ha resaltado Gorroño.