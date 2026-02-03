La primera jornada del ciclo "Las mujeres en Bizkaia" muestra experiencias femeninas en la alta gestión

Participantes en la primera jornada del ciclo “Las mujeres en Bizkaia” que muestra experiencias femeninas en la alta gestión - JJGG BIZKAIA

BILBAO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País (RSBAP) -Comisión de Bizkaia-, en colaboración con las Juntas Generales de Bizkaia, ha organizado la sexta edición de las Jornadas "Las Mujeres en Bizkaia". El evento, que cumple su sexta edición, ha sido inaugurado esta tarde por la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui Biteri, y por el director de la RSBAP, José Manuel Barandiaran García, y ha mostrado experiencias femeninas en la alta gestión empresarial y en la diplomacia.

Esta edición, titulada "Frente al espejo social: Brillantes y Visibilizadas", tiene como propósito fundamental visibilizar la presencia de las mujeres en todas las áreas de la vida pública y profesional. A través de las ponencias de profesionales con trayectorias destacadas se busca proyectar referentes sólidos para las nuevas generaciones. Asimismo, la iniciativa fortalece los valores de igualdad recogidos en el II Plan de Igualdad de las Juntas Generales de Bizkaia.

Coordinadas por la historiadora y profesora Emérita de la Universidad de Deusto y Amiga de Número de la RSBAP, Begoña Cava Mesa, la jornada de hoy llevaba por título "Roles de liderazgo y decisión. De la diplomacia a la alta gestión".

En ella han intervenido directivas de distintos sectores como las finanzas, la ingeniería y la diplomacia. La mesa redonda estaba compuesta por Laura Abasolo García de Baquedano (directora de Finanzas y Control de Telefónica), Leire Barayazarra Díez (directora de Sistemas de Gestión de Excelencia Operacional de ARANIA), Maider Makua García (directora en el Servicio Europeo de Acción Exterior) y Leire Zarraga San Sebastián (directora de Capital Humano en Ormazabal para Europa Central y América).

Las Juntas Generales de Bizkaia apoyan estas jornadas y las enmarcan en las acciones de divulgación incluidas en su II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres, una hoja de ruta que expira este año y que dará paso a un tercer plan que ya está confeccionando con nuevas iniciativas en favor de una sociedad más justa e igualitaria.

La RSBAP, conocida como "La Sociedad Bascongada", es la institución sociocultural decana del País Vasco, fundada en 1764 con un espíritu reformista e ilustrado. En pleno siglo XXI, la entidad mantiene su compromiso de atender a las dinámicas sociales actuales, promoviendo la reflexión sobre las transformaciones necesarias para mejorar las condiciones de vida y los comportamientos sociales en Bizkaia.