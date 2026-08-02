A prisión un joven como autor de tres robos a punta de pistola con balas de fogueo en Oiartzun (Gipuzkoa)

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este sábado a un joven de 23 años en Hondarribia (Gipuzkoa) como presunto responsable de tres robos perpetrados en Oiartzun con una pistola con balas de fogueo. El sospechoso intentó robar a una víctima en un lavadero de coches y entró en dos comercios con la intención de llevarse el dinero de las cajas registradoras. El sospechoso ingresó en prisión.

Los hechos tuvieron lugar el viernes, 31 de julio, cuando en la misma mañana se recibieron tres avisos por robo en Oiartzun (Gipuzkoa), según ha informado el Departamento de Seguridad.

El primero de ellos sucedió mientras la víctima se encontraba en un lavadero de vehículos. Fue sorprendida por un hombre encapuchado que la amenazó con una pistola para que le entregara su cartera. Al no llevarla consigo, el encapuchado cejó en sus amenazas y se marchó del lugar.

Un segundo aviso se recibió minutos más tarde desde un comercio de la zona. El comunicante indicó que un hombre, con la cara cubierta y pistola en mano, entró en el establecimiento e intentó él mismo acceder a la caja registradora, sin éxito. Acto seguido, salió huyendo y se marchó, en este caso, en un vehículo.

Poco tiempo después, las patrullas fueron requeridas en otro comercio de esta misma localidad, ya que el presunto autor se habría llevado, haciendo uso del mismo 'modus operandi', la caja registradora con dinero al contado dentro. Los testigos de este suceso indican que también huyó del lugar en un vehículo, cuya descripción fue dada a los y las agentes actuantes.

Tras realizar las pertinentes indagaciones, sobre las doce y media del mediodía de este sábado, una patrulla que se encontraba realizando labores de vigilancia por la zona de Hondarribia dio con un turismo, en la zona de Guadalupe, que coincidía con la descripción recibida y en cuyo interior se encontraba un hombre de similares características a las que tenía el autor de los robos.

Ante estos hechos, la patrulla procedió a detener a este hombre, de 23 años de edad, por tres delitos de robo con violencia e intimidación, haciendo uso de un arma corta. La investigación concluyó que la pistola utilizada iba cargada con balas de fogueo.

El arrestado, una vez finalizadas las pertinentes diligencias, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Irun, desde donde se ha decretado su ingreso en prisión.