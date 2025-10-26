El proceso de elección del Tambor de Oro 2026 de San Sebastián arranca este lunes

SAN SEBASTIÁN 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proceso de elección del Tambor de Oro 2026 arrancará este lunes y hasta el 9 de noviembre los donostiarras que estén empadronados, así como asociaciones, fundaciones, clubes deportivos de la ciudad, empresas y grupos políticos, podrán presentar las propuestas de candidaturas a través de la página 'web' municipal.

Las personas que lo necesiten recibirán ayuda en las oficinas del Servicio de Participación Ciudadana para poder realizar la propuesta a través de la plataforma 'online'. Solo se aceptará una propuesta por persona, según han explicado desde el Ayuntamiento donostiarra.

Una vez cerrado el plazo, entre el 10 y el 21 de noviembre, la Secretaría General y el servicio de Participación Ciudadana analizarán las propuestas presentadas y emitirán un informe que será derivado a la Junta de Portavoces del Ayuntamiento.

La Junta seleccionará tres candidaturas como máximo entre los días 24 y 28 de noviembre. Si en el momento de seleccionar a los finalistas existiera una mayoría cualificada de la Junta de Portavoces en torno a una candidatura (cifrada en dos tercios de sus miembros, con representación ponderada del pleno), se podrá otorgar de forma directa el Tambor de Oro.

En caso de no lograrse esa mayoría, la elección de Tambor de Oro se abrirá a la ciudadanía mediante votación popular. Los donostiarras mayores de 16 años empadronados podrán participar en la votación para elegir la candidatura ganadora entre el 9 y el 15 de diciembre a través de la 'web' municipal.

Quienes lo deseen también podrán hacerlo presencialmente en las oficinas del Servicio de Participación Ciudadana, donde personal técnico ayudará a realizar dicha votación a través de la plataforma online. Solo se aceptará un voto por persona.

Una vez finalizada la votación y vez verificado el proceso, el Consistorio donostiarra publicaría el nombre de la candidatura ganadora el 16 de diciembre, para posteriormente ser ratificada por el Pleno municipal.