La producción "Confeti. El regreso' prorroga su presencia en la Sala BBK de Bilbao hasta el 31 de agosto

BILBAO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La obra el 'Confeti. El regreso', estrenada el pasado domingo, ofrecerá tres funciones más tras la Semana Grande y permanecerá hasta el 31 de agosto en la Sala BBK de Bilbao. La tres nuevas actuaciones de esta obra producida por Sala BBK para Aste Nagusia, se suman a ocho inicialmente anunciadas.

De esta forma, el 29, 30 y 31 de agosto, se podrá volver a ver esta "comedia musical con alguna canción" ideada por Diego Pérez Retes. Las entradas para estas nuevas fechas están ya a la venta , con un precio final de 25 euros, tanto en la taquilla como en la web del espacio cultural.

Según ha informado la sala BBK, el "éxito de convocatoria" del preestreno del pasado jueves 14 de agosto y la buena recepción de las primeras funciones con público realizadas desde el domingo, han motivado esta prórroga.

"Confeti. El regreso" es la nueva producción propia de Sala BBK, en este caso en colaboración con la compañía bilbaína La Mapatxa y pensada expresamente para Aste Nagusia 2025. Escrita y dirigida por el actor Diego Pérez Retes, es una "comedia musical con alguna canción", en sus propias palabras, protagonizada por Mikel Losada, Leire Orbe, Josu Angulo Anthonisen, Leire Ucha, Aratxo Angulo e Iñaki Urrutia.

La obra narra el reencuentro de un antiguo cuarteto musical infantil que triunfó tres décadas atrás. Las canciones originales, al igual que todo el espacio sonoro de la obra, han sido creadas por Adrián García de los Ojos.

En esta producción participan también la actriz Olatz Ganboa, como ayudante de dirección, Edu Berja, como responsable de la iluminación, además de Daniel F. Carrasco, encargado del vestuario y el cartel. Además, el propio Pérez Retes ha sido también creador de la escenografía.

Sala BBK ha destacado que, con este montaje, "renueva por tercer año consecutivo su compromiso con la creación de espectáculos teatrales originales y de calidad ideados especialmente para Aste Nagusia", tras "¡Agur, Otxoa feroz!" (2023) y "Urte berri off! Feliz 2025" (2024).