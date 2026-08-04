La producción ecológica del Pimiento de Gernika se incorpora a la Indicación Geográfica Protegida

Archivo - Un puesto de pimientos rojos y verdes - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

VITORIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha emitido una resolución favorable a la modificación del pliego de condiciones de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Pimiento de Gernika para incorporar la producción ecológica entre los sistemas de cultivo amparados por esta figura de calidad.

En un comunicado, ha señalado que la modificación responde a una petición del Comité Profesional de la IGP y permitirá que las explotaciones que producen pimiento ecológico puedan acogerse también al sello de calidad de la IGP, manteniendo las mismas garantías de origen, trazabilidad y calidad que caracterizan a este producto.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha destacado que, con esta modificación, se "da respuesta a la evolución del sector y facilita que los productores que apuestan por la agricultura ecológica puedan formar parte de la IGP, reforzando al mismo tiempo el valor y el prestigio del Pimiento de Gernika".

La incorporación de la producción ecológica reconoce un modelo de cultivo basado en el respeto al medio ambiente, la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, en línea con las prácticas sostenibles que ya promueve la propia indicación geográfica.

El Ejecutivo vasco ha explicado que la modificación tiene carácter menor, ya que no altera las características del producto ni los requisitos que identifican al Pimiento de Gernika, sino que amplía las formas de producción que pueden acogerse a la IGP.

Con esta modificación, el Gobierno Vasco quiere reafirmar su compromiso con "un modelo agroalimentario cada vez más sostenible", impulsando sistemas de producción que compatibilizan la obtención de alimentos de calidad con la protección del medio ambiente, la conservación de la biodiversidad y el uso responsable de los recursos naturales.

La incorporación de la producción ecológica a la IGP Pimiento de Gernika supone un nuevo paso en esa estrategia de apoyo a "un sector primario competitivo, innovador y comprometido con la sostenibilidad".