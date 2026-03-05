La producción industrial baja un 3,1% en enero en País Vasco, 0,4 puntos más que la media nacional

Archivo - Fábrica de ABB en Trapagaran (Bizkaia) - ABB - Archivo

BILBAO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha descendido un 3,1% interanual el pasado mes de enero en País Vasco, 0,4 puntos más que la media nacional, que ha caído un 2,7%, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en cinco comunidades autónomas y se reduce en otras 12. Castilla y León (+5,6%), Galicia (+1,9%) y Andalucía (+1,6%) fueron las que experimentaron mayores incrementos, mientras que en el lado opuesto se sitúan La Rioja, Cantabria y Asturias con retrocesos de un 9,4%, 7,5% y un 7,2%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en País Vasco ha disminuido un 3,1%, frente a una descenso del -2,7% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 3%, con un descenso del 1,4% en el caso de los duraderos y un 3,4% menos para los no duraderos.

En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 3,2%, los bienes intermedios anotaron un 2,4% menos y los de la energía, un 5,8% menos.