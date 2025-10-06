La producción industrial baja un 7,9% en agosto en Euskadi

BILBAO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha disminuido un 7,9% interanual el pasado mes de agosto en Euskadi, la mayor caída entre las comunidades, siendo 8,3 puntos menos que la media del conjunto del Estado, donde se ha incrementado un 0,4%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en ocho comunidades autónomas y disminuye en otras nueve. Andalucía (+8,4%), Castilla y León (+3,5%) y Cantabria (+2,6%) fueron las que registraron mayores subidas, mientras que en el lado opuesto se sitúan País Vasco, La Rioja y Navarra con retrocesos de un 7,9%, 7,5% y un 6,2%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en País Vasco se ha reducido un 2,5%, frente a un incremento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en Euskadi un 2,8% con un descenso del 14,1% en el caso de los duraderos y un 0,3% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 11,6%, los bienes intermedios anotaron un 4,6% menos y los de la energía, un 15,1% menos.