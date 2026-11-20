San Sebastián Convention Bureau Reúne A Profesionales Locales Para Impulsar La Captación De Congresos. - SAN SEBASTIÁN TURISMO

SAN SEBASTIÁN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Profesionales locales han tomado parte este viernes en el auditorio del Centro Joxe Mari Korta de la EHU en San Sebastián, en una jornada organizada por Donostia/San Sebastián Convention Bureau para impulsar la captación de congresos en la capital guipuzcoana.

El encuentro ha comenzado con la participación de Olatz Yarza, concejala delegada de Movilidad, Transporte Sostenible y Turismo de San Sebastián, e Isabel Aguirrezabala, directora gerente de Donostia/ San Sebastián Turismoa.

En su intervención, Yarza ha destacado que "la apuesta de Donostia no consiste únicamente en atraer más congresos, sino en impulsar aquellos que mejor conecten con las capacidades, los sectores estratégicos y el modelo de ciudad". "Ese es el legado que queremos potenciar: congresos que no solo se celebren en Donostia, sino que también aporten valor a Donostia y su entorno", ha señalado.

Por su parte, Aguirrezabala ha destacado que la labor del Convention Bureau "va más allá de promocionar Donostia como destino de congresos". "Queremos ser un aliado para todas aquellas personas y entidades que, desde su actividad profesional, pueden contribuir a atraer congresos y encuentros a nuestra ciudad", ha señalado.

Para ello, ha explicado que el Convention Bureau ofrece "un acompañamiento personalizado, adaptado a las necesidades de cada proyecto".

La jornada ha incluido una conversación sobre el papel de los servicios especializados que intervienen en la organización de eventos profesionales. En este foro han participado Iker Goikoetxea, director gerente del Kursaal, en representación de las sedes; César Navarro, director del Hotel Eurostars Amara, por el sector hotelero; Maite Aizpurua, directora gerente de Lankor, por las empresas organizadoras profesionales de congresos (OPC); y Laura Larrión, cofundadora de Hagooss, por las agencias receptivas (DMC).

También han compartido sus experiencias en la captación de congresos Aitziber López Cortajarena, directora científica e investigadora principal de CIC biomaGUNE; Ana Fernández, gerente del Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL); y Javier Barriga, director de Física de Superficies y Materiales de Tekniker.