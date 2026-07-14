Un programa del Basque Culinary Center reúne a los emprendedores defienden la gastronomia de Vitoria-Gasteiz

VITORIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa del Basque Culinary Center dedicado a impulsar el emprendimiento gastronómico, Culinary Action!, ha llegado este martes a Vitoria-Gasteiz para "analizar el talento gastronómico que desarrolla el territorio, compartir aprendizajes y escuchar a quienes están definiendo el presente gastronómico de la ciudad".

Según ha informado el comunicado la jornada, organizada junto a Cámara de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ha reunido a emprendedores que están impulsando el sector gastronómico de la capital alavesa.

El primer bloque de la jornada ha estado dedicado a explorar la nueva ola de cocina que está renovando el panorama gastronómico. El cocinero Jabi Sarasua ha compartido el origen de Karmine, "un proyecto que mezcla guiños a las raíces valencianas de su madre con una profunda reivindicación del producto alavés en desuso y de recetas autóctonas casi olvidadas".

Por su parte, Asier Moreira ha presentado la evolución de Kimua Jatetxea, el restaurante que desde hace casi un año ocupa el emblemático local que fue El Clarete. También ha compartido su experiencia Aitor Ocio, responsable de La Bodeguilla de Lanciego, que ha abordado el reto del relevo generacional.

El segundo bloque ha mostrado cómo proyectos de la capital como el de Josea Merino, fundador de PerretxiCo y La EsCotilla, que se ha expandido hasta crear un pequeño imperio fuera de Álava, con cinco tabernas abiertas en Madrid.

NEGOCIOS DE CAFÉ

Asimismo, el programa ha puesto en valor negocios de café, coctelería y experiencias enológicas han ampliado y diversificado la oferta gastronómica de la ciudad, como EDA Drinks & Wine Campus, Trikke Koffee Roasters y Gastro Gune.

Además, una nueva generación de cocineros emprendedores ha abierto vías de negocio más allá de los modelos tradicionales evidenciando que la capital alavesa ofrece oportunidades reales para emprender con propuestas frescas sin perder las raíces.

Este es el caso del restaurante Kromatiko, la cervecería Irrintzi Pollos y Birras o HOT Burger Brand ha llevado la hamburguesa de autor al podio estatal.