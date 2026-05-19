El programa de financiación colaborativa del parque de Labraza recibe en un día 51 peticiones por valor de 1,8 millones

Archivo - El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi - GAIZKA UCEDA- GOBIERNO VASCO - Archivo

VITORIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El programa de 'crowdlending' para el parque eólico de Labraza (Álava) ha recibido en menos de 24 horas 51 solicitudes que cubren 1,8 millones de euros del total de 3 millones ofrecido a través de este sistema de financiación colaborativa, según ha informado el consejero vasco de Industria, Mikel Jauregi.

Jauregi, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha recordado que el 'crowdlending' es un sistema de financiación que "genera beneficios" para las localidades próximas a grandes infraestructuras o instalaciones.

En este sentido, en el caso del parque de Labraza, ha recordado que ya se han adoptado medidas como la reducción de la tarifa eléctrica, a la que ahora se añade el 'crowdlending'.

Además, ha rechazado que la decisión de ofrecer estas oportunidades a los habitantes de la zona responda a la intención de tratar de contrarrestar el rechazo que este tipo de instalaciones generan en parte de la sociedad.

El consejero ha destacado que desde la puesta en marcha de este programa este pasado martes, de los 3 millones de euros que se pretende captar por esta vía "ya ha habido 51 solicitudes para 1,8 millones", con un importe medio de 35.000 euros, "que es bastante sustancial".

Jauregi ha pedido que "nadie se preocupe" por la posibilidad de quedar fuera de este programa, dado que "la prioridad se les dará a los habitantes" de las zonas más próximas a esta infraestructura: a Labraza, Barriobusto y Oion.

En este sentido, ha informado de que este mismo martes se celebrará una sesión informativa en Labastida, y que el 27 de mayo se celebrará otra en Oion y el 28 de mayo, una más en Laguardia.