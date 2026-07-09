El programa Gazterock de Álava celebra su XVII edición con la participación de 62 jóvenes de todo el Estado

A lo largo del programa, los participantes sumergen en un entorno creativo y musical mediante - DFA

VITORIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa de colonias Gazterock, impulsado por el Instituto Foral de la Juventud de Álava en colaboración con Hell Dorado, celebra este año su XVII edición con la participación de 62 jóvenes de entre 15 y 17 años procedentes de Castilla-La Mancha, Madrid, Galicia, Gipuzkoa y Álava.

Las colonias, que se iniciaron el 1 de julio, finalizarán el próximo 12 de julio. Durante su estancia, las y los participantes se alojan en el albergue de la Fundación Catedral Santa María, en la calle Cuchillería del Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz, según ha informado el Gobierno foral en un comunicado.

A lo largo del programa, los participantes sumergen en un entorno creativo y musical mediante talleres de historia del rock, producción musical, creación de videoclips, combos (ensayos en grupo), fotografía y diseño de merchandising.

El público podrá disfrutar, como cierre de la experiencia, de los conciertos de las bandas creadas durante la semana, así como de una exposición de parte del trabajo desarrollado en los talleres, incluyendo fotografía y merchandising. Además, se proyectará un videoclip realizado por los propios jóvenes.

El programa se completa con actividades de ocio y convivencia, como una excursión a Bilbao, y una jornada en piscinas de un municipio alavés el próximo 11 de julio, pensada como cierre lúdico para relajar el ritmo de la semana.