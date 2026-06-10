El programa Hazitek del Gobierno vasco moviliza este año 505 millones en proyectos de I+D industrial

BILBAO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa Hazitek del Gobierno vasco va a movilizar este año 505 millones en proyectos empresariales de I+D, un 92% más que hace dos años. En total, se van a apoyar 695 proyectos de I+D empresarial con una participación de pymes en torno al 70%.

En una nota, el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad ha señalado que ello ha sido posible gracias a que este programa ha visto aumentar su presupuesto hasta los 169 millones, parte de los cuales suman al objetivo de Transformar y Diversificar las Pymes de Euskadi.

Tras la resolución esta semana de la primera convocatoria 2026 del programa Hazitek, se han apoyado ya 695 proyectos de I+D empresarial y próximamente se lanzará una nueva convocatoria dotada con 26 millones de euros adicionales con los que se alcanzará esa cifra de 169 millones de dotación pública histórica de apoyo a la I+D empresarial.

Esta primera convocatoria ha registrado un total de 1.050 solicitudes, con un volumen de presupuesto presentado que supera los 783 millones de euros, lo que supone un aumento del 41% respecto a hace 2 años, confirmando "la fuerte demanda y el compromiso del tejido industrial con la I+D".

La principal novedad de esta edición es la incorporación de los Proyectos Transformadores, una nueva línea orientada a iniciativas colaborativas de alto impacto identificadas como instrumento estratégico del Plan de Industria - Euskadi 2030 y que movilizan inversión público-privada, generan empleo cualificado y competitividad, y fortalecen las capacidades industriales y tecnológicas del país.

Esta nueva línea ha permitido apoyar tres proyectos con un volumen de 61,5 millones de I+D movilizada. Estos proyectos implican la participación de 24 empresas y están concebidos para generar capacidades industriales estratégicas y acelerar la transformación del tejido productivo en los sectores estratégicos de Fabricación Avanzada, Aeroespacial y Combustibles renovables. Esta nueva línea contará con una segunda convocatoria que se publicará en el mes de junio-julio con 26 millones adicionales.

La línea de proyectos estratégicos que ha contado con una dotación de 70 millones, un 43% más comparado con el año base 2024 (año sin incremento del presupuesto), se mantiene como el ámbito de mayor intensidad tecnológica y de mayor crecimiento en inversión, "con una clara orientación a sectores estratégicos" y permite apoyar a 187 empresas vascas en 38 proyectos de las 53 solicitudes recibidas (+23%), movilizando 198,3 millones de I+D (+64%).

Los 38 proyectos apoyados investigan y desarrollan soluciones tecnológicas avanzadas para los sectores estratégicos HAZI del Plan de Industria, que son sectores con "potencial tractor" a futuro caracterizados por "su alta intensidad tecnológica y capacidades científico-tecnológicas y alto potencial de crecimiento en mercados globales en las próximas décadas como Soluciones Digitales, Aeroespacial, Combustibles renovables y Biosanitario, así como para los sectores Irabazi, sectores industriales tractores actuales por su alta contribución al Valor Añadido Bruto y al empleo en Euskadi, alta calidad en el empleo, media-alta intensidad tecnológica como Movilidad sostenible, Componentes de automoción, Fabricación avanzada y Energía.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha destacado que en esta época de incertidumbres, Euskadi ha apostado por "pisar el acelerador de la innovación como demuestran estos datos". "Hay que correr más rápido que nuestros competidores y la innovación nos hace mejores y más rápidos. Este nivel de inversión en innovación permite a nuestra industria diferenciar sus productos y servicios haciendolas más resilientes a los shocks externos, como lo hemos visto con los aranceles de Trump", ha agregado.

La línea de proyectos competitivos sigue siendo el principal instrumento de acceso a la I+D para las empresas, con más de 1.000 empresas participantes y 755 empresas apoyadas.

A través de esta línea se han recibido 994 solicitudes de las que se han apoyado 654 proyectos (+5%). El volumen de presupuesto presentado ha aumentado notablemente llegando hasta los 367,5 millones de presupuesto presentado (+36%), lo que refleja "el esfuerzo empresarial por la I+D".

Finalmente se ha contado con 47 millones de presupuesto para esta línea (+12%) movilizando 175 millones de I+D empresarial (+22%). Los proyectos competitivos, principalmente de desarrollo experimental, avanzan en el desarrollo de productos y procesos para los sectores estratégicos Irabazi y Hazi, destacando por número de proyectos apoyados los sectores de Fabricación avanzada, Biosanitario, Energía y Soluciones digitales y es en esta línea donde también cuentan con apoyo empresas de otros sectores industriales con potencial de liderazgo en su mercado como Construcción y Medio ambiente.

En esta línea las pymes cuentan con más participación, siendo el 71% de las empresas beneficiarias y recibiendo el 54% de la subvención total.

"Toda esta actividad refleja el fuerte compromiso que la industria vasca tiene por la I+D como motor de desarrollo competitivo aumentando su nivel tecnológico y haciendo de nuestra industria una Mejor Industria", ha destacado Jauregi.