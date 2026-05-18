El programa 'Izan Arrantzale' se expande a Bizkaia - KOFRADIA ITSAS-ETXEA

SAN SEBASTIÁN, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Izan Arrantzale' se expande a Bizkaia para impulsar el relevo generacional en la pesca artesanal a nivel de toda Euskadi. Así, el sector de la pesca de bajura de Euskadi ha presentado 'Artisau Arrantza Ezagutuz!', un nuevo programa dentro del proyecto que lleva ya seis años de desarrollo en Gipuzkoa.

Por primera vez, este proyecto estratégico para trabajar el ámbito del relevo generacional del sector pesquero se desarrollará de forma conjunta en Euskadi durante el curso 2025-2026.

A través de una metodología basada en el aprendizaje experiencial, se pretende que los jóvenes de Euskadi descubran la pesca artesanal y de bajura "no solo como una tradición, sino como una profesión moderna, digna y esencial para la economía azul", han explicado desde las entidades implicadas.

En el marco de la iniciativa, la primera visita a lonja de Bermeo y el primer taller de cocina en la Cofradía San Pedro de Bermeo se llevarán a cabo con el colegio Urkitza Eskola de Urkitzaur. A la jornada asistirán 50 alumnos y alumnas de 8 y 9 años.

El programa cuenta con la alianza de Opegui y Opescaya -como organizaciones de productores de pesca de bajura de Gipuzkoa y Bizkaia-, Fundación Eroski, Hazi, y la ONG Marine Stewardship Council (MSC).

El programa piloto 'Artisau Arrantza Ezagutuz!' acogerá durante este curso escolar a 12 grupos de escolares (aproximadamente 300 jóvenes de entre 8 y 12 años). El objetivo es que cada estudiante "viva en primera persona las cuatro etapas clave que recorre el pescado desde que sale del mar hasta que llega a su plato, garantizando una visión completa y modernizada del sector".

Así, se realizan visitas a lonjas y cofradías. En los puertos de Getaria, Hondarribia y Bermeo, los alumnos descubrirán la primera fase del proceso: la llegada del pescado a puerto y el funcionamiento de la subasta. Durante estas visitas los estudiantes disfrutarán de juegos de rol y serán parte de una subasta de pescado ficticia donde disfrutarán siendo los compradores de ese día.

Tras conocer el origen, los escolares se trasladarán a centros Eroski para entender la importancia de la compra responsable. En estos talleres aprenderán a leer el etiquetado, identificar los sellos de calidad y sostenibilidad y comprender la importancia de una alimentación equilibrada basada en productos locales y de temporada.

El proceso continúa con la práctica gastronómica en San Sebastián y Bermeo. A través de recetas "innovadoras y atractivas" para el público juvenil -como nuggets de congrio o tacos de bonito del norte-, aprenderán que el pescado es "un alimento divertido y sabroso para integrar en su alimentación diaria".

El programa culmina con salidas al mar para observar, desde embarcaciones de pasajeros y a escasa distancia, una jornada real de pesca artesanal. Los estudiantes verán en directo cómo barcos de bajura, como el Satanás II o el Gure Naiara, trabajan con artes menores como el palangre de fondo.

REALIDAD DE LA PESCA

"Este proyecto es una vía directa hacia la diversificación y modernización del sector. Queremos que los jóvenes sientan orgullo por el sector y lo vean como una opción profesional real. Para que se conozca la realidad de la pesca, hay que acercar a los jóvenes a nuestras lonjas, cofradías y a los barcos, de esta manera, pueden sentir que es un sector vivo y en funcionamiento", han señalado Norberto Emazabel y Aurelio Bilbao, desde Opegui y Opescaya.

Por su parte, la directora de Pesca y Acuicultura del Gobierno Vasco, Ixone Soroa, ha señalado que programas como 'Izan Arrantzale' "son fundamentales para garantizar el futuro de nuestra pesca artesanal y de bajura".

"Necesitamos que las nuevas generaciones conozcan desde dentro un sector estratégico para Euskadi, ligado a nuestra identidad marítima, a la sostenibilidad y a la alimentación de proximidad. Acercar la realidad del mar, de las cofradías y de nuestros arrantzales a los escolares es también sembrar futuro para nuestros puertos y para toda la cadena de valor pesquera vasca", ha destacado.

"Este proyecto nos resulta especialmente valioso porque permite acercar a los escolares una visión integral de la pesca tradicional vasca, conectando alimentación, sostenibilidad, territorio y educación a través de toda la cadena de valor del pescado", ha afirmado Alejandro Martínez de Berriochoa, director de Fundación Eroski.

Desde Itsas Garapen han apuntado que "el relevo generacional es uno de los ejes centrales de nuestra estrategia, y empieza necesariamente desde la sensibilización de las personas jóvenes, como demuestran iniciativas como 'Izan Arrantzale' y 'Artisau Arrantza Ezagutuz!'".

"Acercarles la realidad de la pesca no solo permite despertar vocaciones y conectarles con una actividad esencial para nuestro territorio, sino también formar a quienes serán los futuras personas consumidoras de pescado y garantes de una cultura alimentaria responsable y vinculada al mar", han resaltado.

Finalmente, el directo de Hazi, Raimundo Ruiz de Escudero, ha considerado que el programa 'Izan Arrantzale' "es una gran oportunidad para enseñar a los y jóvenes a identificar las garantías que hay detrás de lo que consumen".

"Queremos que aprendan a reconocer el distintivo Eusko Label, que es un sello de calidad, origen y máxima frescura de nuestro pescado capturado por la flota vasca. Poner en valor este sello ante las nuevas generaciones no solo protege la economía azul y el empleo local, sino que transforma a los escolares en prescriptores de un consumo responsable, consciente y comprometido con el sector primario vasco", ha concluido.