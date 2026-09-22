El programa Teknopolis de ETB dedicará en su 29 temporada especial atención a la salud

SAN SEBASTIÁN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa de ciencia, tecnología e innovación Teknopolis de ETB dedicará en su 29 temporada, que comienza este fin de semana, especial atención a la salud. El espacio se emitirá los sábados a las 13.30 horas en ETB1 y los domingos a las 12.15 horas en ETB2.

El Centro Carlos Santamaría, del Campus de Gipuzkoa de la EHU en San Sebastián, ha acogido este martes la presentación de esta 29 temporada con la directora de Política Científica del Gobierno Vasco, Amaia Esquisabel; el jefe del área de programas de ETB, Agustín Ezenarro; la coordinadora de la Unidad de Ciencia de Elhuyar, Edurne Gaston; y varios representantes de las instituciones patrocinadoras del programa.

En esta nueva temporada de Teknopolis, producido por Elhuyar, cobrarán especial importancia los temas relacionados con la salud, y se ofrecerán, además de testimonios de pacientes que conviven con la enfermedad, contenidos científicos relacionados con la medicina y la investigación como, por ejemplo: técnicas innovadoras de trasplante, tratamientos punteros contra el cáncer, tendencias en la alimentación.

Además, la tecnología seguirá estando presente y el primer programa de la temporada nos acercará a la robótica de nueva generación y a la industria aeronáutica vasca. Además, mostrará las consecuencias del cambio climático y el impacto que el aumento del nivel del mar tendrá en la costa vasca, y analizará también el metabolismo de nuestras ciudades.

En esta nueva temporada, que comienza el 26 de septiembre, la presentación del programará seguirá a cargo de Iñaki Leturia Yurrita, y Alaitz Ochoa de Eribe Agirre se ocupará de la dirección.