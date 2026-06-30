Prohibido el baño en Zarautz (Gipuzkoa) "por motivos de salud" al no cumplirse los criterios de calidad del agua

SAN SEBASTIÁN 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Zarautz ha informado de que, por motivos de salud, queda prohibido el baño en la playa de esta localidad al "no cumplirse los criterios de calidad" del agua.

En un comunicado, el Consistorio zarauztarra ha informado de que el Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha comunicado que, tras los controles realizados en las aguas de la playa de Zarautz, se ha constatado que "no se cumplen los criterios de calidad establecidos por la normativa". Por consiguiente, y hasta nuevo aviso, el baño está prohibido.

Ante esta situación, se ha izado la bandera roja y no se permitirá el baño en el mar "hasta que el Gobierno Vasco dé su visto bueno", han indicado las mismas fuentes. Desde el Ayuntamiento han pedido a la ciudadanía que "actúe con responsabilidad y siga en todo momento las indicaciones del servicio de socorrismo de la playa de Zarautz".