Behobia Txiki acerca los hábitos saludables a 1.200 escolares de Gipuzkoa - CLUB FORTUNA

SAN SEBASTIÁN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Behobia Txiki, enmarcado dentro del compromiso social de la Behobia-San Sebastián, ha desarrollado este otoño su programa educativo en el que alrededor de 1.200 alumnos de 16 centros educativos de los municipios por los que transcurre la carrera han participado a lo largo de estas últimas semanas en talleres de nutrición y hábitos saludables dirigidos a 3.º y 4.º de Educación Primaria.

El objetivo principal de esta iniciativa, impulsada por el Club Deportivo Fortuna, es promover estilos de vida "activos y saludables" desde la infancia, poniendo en valor "la estrecha relación entre la práctica deportiva y una alimentación equilibrada de forma amena, participativa y cercana".

Las sesiones han sido dinamizadas por las nutricionistas Mireia de la Parra y Ainhoa Adarraga. Bajo el lema 'Txapeldunen Gosaria', los talleres han combinado preguntas, juegos y dinámicas grupales para que las niñas y los niños descubran la importancia de realizar un desayuno completo antes de afrontar la jornada escolar y deportiva.

A través de estas actividades prácticas, el alumnado ha aprendido a identificar y combinar los diferentes grupos de alimentos esenciales -frutas, lácteos y cereales- "fomentando una relación positiva y consciente con la comida", han explicado desde el CD Fortuna.