El proyecto "Bilbao Moda" se centrará en junio en la promoción del diseño, el comercio y su impacto internacional

La concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Empleo y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao, Kontxi Claver. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

"Bilbao Moda", el proyecto estratégico impulsado por el Ayuntamiento bilbaíno para reforzar y promover bajo una misma marca todo el ecosistema del diseño de moda de la ciudad, incluyendo a creadores locales y comercios, continúa su trayectoria poniendo en marcha nuevas actividades que, en este mes de junio, se centrarán en la promoción del diseño, el comercio y su impacto internacional.

Tras su presentación y arranque el pasado mes de mayo con el primer hito, la semana de la moda Zazpi Kaleak Fashion Week organizada por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, ahora se va a poner el foco en la promoción y difusión de todo lo relacionado con el mundo del diseño y comercios de moda de la Villa, junto con su proyección internacional.

Con este objetivo, este mes de junio se ponen en marcha un programa de visitas guiadas por talleres y tiendas, totalmente gratuitas, donde se mostrarán 'in situ' las creaciones de diseñadores de moda. Además, se contará con unos mapas virtuales con la relación de los distintos establecimientos de la ciudad que cuentan con creaciones propias.

Todo ello complementará la gala queg en el marco de Bilbao Moda, organiza BIAAF (Bilbao International Art & Fashion), que se celebrará el próximo 25 de junio en el Museo de Arte Sacro de Bilbao. La cita integrará la final y entrega de premios de la décima edición de BIAAF, sumando la trayectoria internacional del certamen a las iniciativas impulsadas en Bilbao Moda.

Según ha explicado la concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Empleo y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao, Kontxi Claver, están activando un programa que quieren mantenerlo vivo durante todo el año con el reto de reunir, bajo una misma identidad, todas aquellas iniciativas que dinamicen el ecosistema local del diseño de moda de la mano de los propios creadores y de los comercios.

"Hemos generado esta marca Bilbao Moda, y bajo ese nombre sumamos acciones que ya estaban en marcha, pero ahora reforzadas, junto a otras nuevas porque queremos crecer y seguir siendo una ciudad referente como destino de compras, de moda de calidad, con sello propio y con un marcado talento creativo", ha precisado Claver, para remarcar que, por eso hablan de "un proyecto vivo y colaborativo porque vamos a ir sumando actividades".

"Queremos que la ciudad sienta orgullo de la moda, de la creación y de los establecimientos que tenemos y que quienes nos visiten, valoren y adquieran lo que se está haciendo en Bilbao", ha añadido.

GALA DE PREMIOS INTERNACIONAL Y EXPOSICIÓN

Esta nueva etapa del proyecto busca seguir impulsando la visibilidad y protección de diseño de moda en Bilbao. En este marco se integran distintas iniciativas, entre ellas, la décima edición de BIAAF - Bilbao International Art & Fashion, que celebrará su gala de entrega de premios en el Museo de Arte Sacro como una de las principales citas de la programación.

"Un espacio -ha precisado la concejala- totalmente diferente y que va a suponer un punto de inflexión. Vamos a poder ver creaciones totalmente innovadoras en un lugar de gran valor histórico/artístico, como es el claustro del Museo, con una combinación rompedora".

Este certamen, que organiza BIAAF cada dos años y que se ha consolidado como una referencia en la detección y proyección del diseño emergente, reunirá en Bilbao a jóvenes diseñadores de entre 18 y 35 años procedentes de escuelas de todo el mundo.

También, como novedad, además de la propia gala de entrega de los premios al mejor diseño de prenda de vestir y de accesorios, se llevará a cabo una exposición con los diseños finalistas que se prolongará durante dos semanas, del 26 de junio al 12 de julio. El acceso a la exposición será gratuito.

TÁNDEM COMERCIO

Como preámbulo al concurso internacional, y con la finalidad de promocionar y difundir el valor de la moda y el diseño en la ciudad, el Ayuntamiento pone en marcha los denominados "Tándem Comercio", una iniciativa en la que 15 comercios ofrecerán durante unos días sus espacios para mostrar las creaciones de una selección de diseñadores.

Esta novedosa actividad se desarrollará desde el día 18 al 27 de junio y será totalmente abierta a la ciudadanía. Con estas 15 colaboraciones se pretende unir sinergias entre comercios y diseños, testar las propuestas en un entorno comercial real y recibir impresiones directas del cliente final, al tiempo que los establecimientos puedan acceder a productos diferenciales, exclusivos y alineados con los valores de creatividad y proximidad.

VISITAS GUIADAS

En la misma línea se van a activar una serie de visitas guiadas para descubrir espacios únicos de creación y venta de moda en Bilbao. Se realizarán cuatro visitas, recorriendo zonas de Casco Viejo-Bilbao La Vieja y Bilbao Centro, con establecimientos seleccionados del propio Tandem, comercios con diseño propio y talleres de creación de moda.

Totalmente gratuitas, las visitas se celebrarán los días 18 y 24 de junio, teniendo todas ellas como punto de arranque la Oficina de Turismo de la Plaza Circular. Comenzarán a las 18.00 horas y finalizarán a las 20.00 horas.

El programa de actividades que ahora se pone en marcha se completa con la guía "Bilbao Moda", donde se puede localizar la relación de los talleres de creadores de la ciudad y comercios que cuentan con diseños propios.

Son cerca de 40 puntos en un soporte "activo", como ha precisado Klaver, que "iremos completando con la información que nos vaya llegando, porque queremos que la ciudadanía conozca el talento, la creatividad y la calidad que tenemos en la Villa".