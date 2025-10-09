El proyecto coral infantil 50 milioi segundo recalará el día 25 en Tolosa con siete coros infantiles

SAN SEBASTIÁN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto coral infantil '50 milioi segundo' (50 millones de segundos) recalará el día 25 en la localidad guipuzcoana de Tolosa con siete coros infantiles con más de un centenar de participantes, orquesta de cámara y solistas.

Este espectáculo es la primera propuesta del proyecto Korukiri, impulsado por la Confederación de Coros del País Vasco y desarrollado en esta ocasión por la Federación de Coros de Gipuzkoa.

Se trata de una cantata que reflexiona sobre el tiempo vivido en la escuela y las múltiples experiencias y anécdotas que lo acompañan. El proyecto reunirá en el escenario a más de un centenar de niñas y niños de siete coros de Gipuzkoa, orquesta de cámara y solistas en un espectáculo coral dinámico.

La obra fue compuesta en 2011 por Joan Vives (música) y Piti Español & Joan Vives (texto) por encargo de l'Auditori de Barcelona para el programa Cantania, y ha sido cedida para su adaptación en el País Vasco.

La versión en euskara lleva la firma del escritor Juan Kruz Igerabide, con adaptación del texto a la música realizada por Junkal Guerrero.