Archivo - Un trabajador montado en un tractor trabaja en unos viñedos - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto transfronterizo Transferes, coordinado por el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, Neiker, evaluará nuevas variedades de vid resistentes a enfermedades como el mildiu y el oídio, y tolerantes a la sequía, para favorecer su adaptación a las regiones vitivinícolas de España y Francia. El proyecto, presupuestado en más de un millón de euros, reúne a siete entidades de investigación y representantes del sector de ambos países.

Según ha informado en un comunicado el centro tecnológico, el cambio climático, la incidencia de enfermedades y la necesidad de reducir el uso de productos fitosanitarios plantean "importantes retos" para el futuro del sector vitivinícola.

Ante este escenario, la búsqueda de variedades de vid "más resistentes y adaptadas a las nuevas condiciones ambientales" se presenta como "una de las principales vías para avanzar hacia modelos de producción más sostenibles y resilientes".

En este contexto, ha señalado, ha nacido Transferes, un proyecto de cooperación transfronteriza que busca impulsar el conocimiento y la implantación de nuevas variedades de vid resistentes a enfermedades y tolerantes a diferentes condiciones de estrés ambiental, "especialmente la sequía".

La iniciativa, coordinada por Neiker, permitirá "evaluar su comportamiento" en distintas zonas productoras de España y Francia, así como su "potencial agronómico, medioambiental y enológico".

Según Neiker, la adaptación del viñedo a los efectos del cambio climático constituye "una prioridad para el sector" ya que el aumento de las temperaturas y la irregularidad de las precipitaciones "están modificando las condiciones de cultivo y alterando la incidencia y expansión de plagas y enfermedades".

A estas circunstancias, se suma la "creciente resistencia" de algunos patógenos a los productos fitosanitarios empleados para su control y el compromiso europeo de reducir un 50% su uso y riesgo para 2030, en el marco de la estrategia 'De la granja a la mesa' de la Unión Europea.

Por ello, las variedades resistentes de vid ofrecen "una alternativa con un importante potencial" ya que oresentan material genético que les permiten hacer frente a enfermedades fúngicas como el mildiu y el oídio, "lo que puede reducir hasta un 70% la necesidad de tratamientos fitosanitarios".

Además, su combinación con variedades tradicionales de las regiones mediterráneas "abre nuevas posibilidades para obtener plantas" que, junto a la resistencia a enfermedades, presenten una mayor tolerancia a la sequía.

Para la investigadora del Departamento de Producción y Protección Vegetal de Neiker y coordinadora del proyecto Ana Diez, conocer cómo se comportan estas variedades en las distintas condiciones climáticas y edafológicas de las regiones vitivinícolas transfronterizas "resulta fundamental para valorar su incorporación a los sistemas productivos y facilitar su adopción por parte del sector productor".

OBJETIVO

El objetivo principal de Transferes es "incrementar la productividad y la sostenibilidad medioambiental del cultivo de la vid" en aquellas zonas en las que la producción "se ve especialmente comprometida por las enfermedades y otros factores ambientales, como la sequía, mediante el uso de variedades resistentes o tolerantes".

Para ello, el proyecto evaluará diferentes variedades mejoradas y tradicionales poco utilizadas en distintas áreas productoras de España y Francia. También analizará su comportamiento agronómico y sanitario, su respuesta ante diferentes situaciones de estrés, su impacto medioambiental y la calidad de la uva obtenida para la elaboración de vino.

Para Neiker, la cooperación entre ambos países constituye "uno de los pilares de la iniciativa". Francia cuenta con una mayor experiencia en el uso de variedades resistentes, "algunas de las cuales ya se emplean en la producción comercial de vino". Este conocimiento permitirá "impulsar el intercambio de experiencias y facilitar la transferencia de avances técnicos, normativos y prácticos hacia las regiones españolas participantes".

A su vez, los ensayos en diferentes condiciones climáticas y tipos de suelo facilitará a los socios franceses "ampliar el conocimiento sobre la adaptación de variedades a otros entornos productivos".

MEJORAS REALES

El centro tecnológico vasco ha afirmado que Transferes "no se limita a la evaluación experimental de nuevas variedades", sino que busca que el conocimiento generado "llegue al conjunto del sector vitivinícola y pueda traducirse en mejoras reales en las explotaciones".

Con este objetivo, se organizarán jornadas demostrativas, encuentros transfronterizos y actividades informativas dirigidas a entidades reguladoras, sector productor y personal técnico. Estas acciones "permitirán compartir experiencias, presentar los resultados de los ensayos y acercar las nuevas alternativas varietales a quienes pueden incorporarlas a sus sistemas de producción".

El proyecto también analizará la consideración de estas variedades por parte de la sociedad, "un aspecto clave para conocer su potencial de implantación comercial y favorecer su integración en el mercado".

La estrategia de transferencia incluye, asimismo, la elaboración de publicaciones, documentación técnica y herramientas divulgativas, así como el establecimiento de alianzas con otros agentes del territorio, como denominaciones de origen, cooperativas, bodegas y entidades de investigación. De esta manera, se busca que los resultados "puedan seguir aprovechándose más allá de la finalización del proyecto".

La evaluación de nuevas variedades resistentes y tolerantes es, para Neiker, una oportunidad de anticiparse a "los desafíos que ya está planteando el cambio climático en el viñedo". "Necesitamos conocer cómo se comportan en nuestras condiciones de cultivo, qué calidad enológica ofrecen y qué posibilidades reales tienen de incorporarse a los sistemas productivos", ha apuntado.

En opinión de Diaz, Transferes permitirá "compartir la experiencia acumulada en ambos lados de la frontera y acercar ese conocimiento al sector para avanzar hacia una viticultura más sostenible y preparada para el futuro".

Coordinado por Neiker, el proyecto Transferes reúne a siete entidades de investigación y representantes del sector vitivinícola de España y Francia: el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA Aragón), Artomaña Txakolina, S.L., el Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), el Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV, Pôle Sud-Ouest), la Chambre d'Agriculture de la Haute-Garonne y Viñas del Vero S.A.U.

La iniciativa cuenta con un presupuesto total de 1.008.436,39 euros, de los que 655.483,65 corresponden a financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El proyecto comenzó el 1 de enero de este año y se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2028.

Transferes está cofinanciado al 65% por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra, cuyo objetivo es "reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza entre España, Francia y Andorra".