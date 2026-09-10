Las pruebas de la segunda fase de la OPE de Osakidetza se realizarán desde el 6 al 27 de noviembre

Pruebas de la OPE de Osakidetza - OSAKIDETZA

BILBAO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ha publicado este jueves en su página web los horarios asignados para la celebración de los exámenes correspondientes a la segunda fase de la OPE 2023-24-25, con 41 categorías profesionales, para las que se han inscrito más de 23.000 aspirantes. Las pruebas se realizarán en Barakaldo y Vitoria los días 6, 7, 8, 21, 22 y 27 de noviembre.

Según han informado Osakidetza y el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, los exámenes para las categorías de esta segunda fase, que abrieron su plazo de inscripción el pasado 2 de junio, se celebrarán en jornadas de viernes, sábado y domingo en tres bloques horarios de mañana, mediodía y tarde en el BEC, en Barakaldo, y en el aulario las Nieves de la EHU, en Vitoria.

Un total de 23.747 aspirantes se han inscrito para la realización de las pruebas de las 41 categorías, que se suman a las nueve categorías cuyos exámenes se llevaron a cabo en junio con "rotundo éxito organizativo y de participación".

Con esta OPE 23-24-25, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza "consolidan su apuesta decidida para el logro de la estabilización de la plantilla de Osakidetza y el fortalecimiento del sistema público, en línea con los compromisos derivados del Pacto Vasco de Salud", han explicado.

Este acuerdo, coordinado por el Departamento de Salud, "sitúa la transformación del sistema sanitario como un eje prioritario, promoviendo la innovación organizativa y garantizando la sostenibilidad y la calidad asistencial como principios rectores de la gestión pública vasca".