PSE censura la gestión de la alcaldesa de Errenteria sobre Bertso Eskola y critica que no se haya trasladado a Fiscalía

SAN SEBASTIÁN, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSE-EE de Errenteria ha censurado la gestión de la alcaldesa, Aizpea Otaegi, y ha considerado de "extrema gravedad" que la Fiscalía de Gipuzkoa esté recabando información sobre el caso de la Bertso Eskola Xenpelar "sin haber recibido ninguna denuncia ni comunicación institucional" por parte del Ayuntamiento del municipio guipuzcoano.

Para los socialistas, "la obligación de cualquier administración pública es actuar con la máxima diligencia cuando existen indicios de hechos que afectan a menores y trasladar esa información a las autoridades competentes".

Por ello, ha insistido en que resulta "extremadamente grave" conocer que la Fiscalía no ha recibido ninguna comunicación institucional por parte del Ayuntamiento, pese a que el Consistorio "afirma haber tenido conocimiento de los hechos hace ya varias semanas".

"Si el Ayuntamiento conocía estos hechos desde el 4 de mayo, ¿por qué no fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes? Y, además, ¿qué actuaciones concretas se realizaron durante todo ese tiempo?", ha cuestionado.

El PSE ha afirmado que "cada vez resulta más difícil entender la secuencia de decisiones adoptadas por el Ayuntamiento" y ha recordado que Otaegi afirma que el Consistorio tuvo conocimiento de los hechos el 4 de mayo. Sin embargo, "la suspensión de la actividad no se produce hasta el 28 de mayo y ahora conocemos que tampoco se trasladó la información a las autoridades competentes", ha reprochado.

CANCELACIÓN

En su opinión, "todo ello da la sensación de que se intentó dar por cerrado el asunto mediante la cancelación de un servicio cuya actividad finalizaba apenas unas semanas después, sin abordar con la profundidad necesaria todas las implicaciones institucionales, jurídicas y de protección que un caso de esta gravedad exigía".

De este modo, ha denunciado que "estamos ante un fracaso institucional de enorme gravedad. Un fracaso en la detección, en la supervisión, en la comunicación y en la respuesta institucional una vez conocidos los hechos".

Por ello, el PSE-EE considera que la alcaldesa "no puede limitarse a ofrecer explicaciones parciales ni a buscar responsables fuera de su ámbito de actuación" y que debe asumir "responsabilidades políticas por una gestión que ha fallado precisamente allí donde una institución tiene la obligación de actuar con mayor diligencia: en la protección de menores dentro de un servicio municipal".

Finalmente, ha reiterado que la Comisión Extraordinaria solicitada por los socialistas "es hoy más necesaria que nunca", porque "lo que está en juego no es una polémica política", sino "la confianza de la ciudadanía en la capacidad de las instituciones para proteger a menores de edad cuando se producen situaciones de esta gravedad dentro de un servicio municipal".